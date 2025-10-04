English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS कंपनीने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले; IT क्षेत्रात खळबळ माजवणाऱ्या प्रकरणात सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि भारतीय IT/ITES आयटी कंपन्या मोठ्या संख्याने कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढत आहेत. यामुळे हजारो कर्मचारी बेरोजगार जाले आहेत. या कंपन्या कामगार कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप करत सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 4, 2025, 07:12 PM IST
TCS कंपनीने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले; IT क्षेत्रात खळबळ माजवणाऱ्या प्रकरणात सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन

TCS Layoffs:  टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) आणि भारतीय IT/ITES क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत.  आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली जात आहे. IT कंपनीतील  बेकायदेशीर टाळेबंदी थांबवण्यासाठी सरकारला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. लोकसभेचे खासदार आणि कामगार, वस्त्रोद्योग आणि कौशल्य विकास स्थायी समितीचे सदस्य राजा राम सिंह यांनी हे आवाहन केले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 ऑक्टोबर 2025 रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिले. पत्रात सिंह यांनी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या टाळेबंदीबद्दल चिंता व्यक्त केली. टीसीएस सुमारे 12,000 कर्मचाऱ्यांना वर्षभरासाठी काढून टाकण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या काढून टाकण्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या 2 टक्के इतकाच मर्यादित आहे. सिंग यांचा असा विश्वास आहे की प्रत्यक्ष आकडा खूपच जास्त आहे. खासदारांनी टीसीएसच्या या युक्तिवादाला थेट आव्हान दिले की ही काढून टाकणे "कौशल्य विसंगती" मुळे आहे.

कंपनीच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाचा हवाला दिला. या अहवालात असे म्हटले आहे की 91 टक्के कर्मचाऱ्यांना कौशल्य-अपग्रेडिंग प्रशिक्षण मिळालेले नाही. सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की या नोकऱ्या कपाती जागतिक रोजगार धोरणांमध्ये कोणत्याही किंमतीत वाढीपासून कोणत्याही किंमतीत नफा मिळविण्याकडे होणाऱ्या बदलाचा एक भाग आहेत.

सिंह यांच्या पत्रात आयटी क्षेत्रात कामगार कायद्यांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यात म्हटले आहे की औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मोठ्या कंपन्या/गटांमध्ये कामगार कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी अनिवार्य करतो. सिंह यांचा दावा आहे की कोणत्याही आयटी कंपनीने याचे पालन केलेले नाही. ते पुढे म्हणतात की कर्नाटकने आयटी/आयटीईएस कंपन्यांना औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायद्यातून सूट दिली आहे, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे. यामुळे अनिवार्य तक्रार निवारण आणि अहवाल देण्याच्या आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष झाले आहे

या पत्रात कर्मचाऱ्यांच्या छळाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. 2024 मध्ये 1.5 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले, जे कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे. खासदारांनी छळ आणि छळाच्या कथित प्रकरणांकडेही लक्ष वेधले, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही भरपाईशिवाय किंवा निवृत्ती पत्राशिवाय कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीने राजीनामा देणे समाविष्ट आहे. आयटी आणि आयटीईएस डेमोक्रॅटिक एम्प्लॉईज असोसिएशन (आयआयडीईए) सिंग यांच्या चिंतेचे प्रतिध्वनी करते. आयआयडीईएने आपल्या निवेदनात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याच्या या कारवाईचा निषेध केला आहे आणि त्याला जबरदस्ती आणि बेकायदेशीर कृत्य म्हटले आहे.

टीसीएस कर्मचाऱ्यांना कपातीमुळे प्रभावित झालेल्यांना आकर्षक कपातीचे पॅकेज देत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य बदलत्या तंत्रज्ञानाशी आणि कंपनीच्या गरजांशी जुळत नाही त्यांना कंपनी सहा महिन्यांपासून ते जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या पगारापर्यंतचे कपातीचे पॅकेज देत आहे. तांत्रिक बदल आणि ऑटोमेशनच्या या युगात कंपनीला चपळ आणि भविष्यासाठी तयार ठेवण्यासाठी कपात करणे आवश्यक आहे असे कंपनीचे मत आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
tcs companyviolated the labor lawIT sectorटाटा कंपनीटीसीएस

इतर बातम्या

58 व्या वर्षी अरबाज खान दुसऱ्यांदा होणार बाप, पत्नी शूरा खा...

मनोरंजन