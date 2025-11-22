English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
TCS ने स्थापन केली नवी कंपनी! 180000000000 रुपयांची गुंतवणूक, भारतात मोठे एआय डेटा सेंटर उभारणार

देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने नवी कंपनी स्थापन केली आहे. TCS भारतात मोठे एआय डेटा सेंटर उभारणार 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 22, 2025, 11:31 PM IST
TCS and TPG HyperVault : देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ( टीसीएस ) ने भारतात एआय डेटा सेंटर बांधण्यासाठी एक मोठा प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे. हा टाटा कंपनीचा आजपर्यंतचा सर्वाच मोठा प्रोजेक्ट आहे. यासाठी कंपनीने खाजगी इक्विटी फर्म टीपीजीकडून 1 अब्ज डॉलर्स अंदाजे 8,820 कोटीची गुंतवणूक मिळवली आहे. या निधीमुळे टीसीएस एआय क्षेत्रातील सर्वात मोठी तंत्रज्ञान सेवा कंपनी बनणार आहे.

या योजनेअंतर्गत, टीसीएस मोठ्या क्लाउड कंपन्यांसोबत, म्हणजेच हायपरस्केलर्स आणि एआय कंपन्यांसोबत काम करणार आहे.  एआयसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा डिझाइन, तैनात आणि सुधारतील . यामुळे ग्राहकांना एआयशी संबंधित सेवा उपलब्ध करुन देता येणार आहेत.  टीसीएसने "हायपरव्हॉल्ट" नावाची एक नवीन कंपनी स्थापन केली आहे. ही कंपनी भारतात मोठ्या प्रमाणात एआय डेटा सेंटर बांधणार आहे. टीसीएस आणि टीपीजी दोघेही या कंपनीत संयुक्तपणे गुंतवणूक करणार आहेत. कर्जाद्वारे देखील निधी उभारला जाईल. पुढील काही वर्षांत, दोन्ही भागीदार संयुक्तपणे 18,000 कोटी पर्यंत गुंतवणूक करतील.

कोणाचा किती वाटा आहे?

या गुंतवणुकीमुळे टीसीएसला पुढील काही वर्षांत 1 गिगावॅट (GW) पेक्षा जास्त एआय-रेडी क्षमता विकसित करण्यास मदत होईल. "आम्हाला वाटले की आमच्या भागीदार आणि सहयोगींसोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी डेटा सेंटर व्यवसायात प्रवेश करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे आमच्या सेवांचा संपूर्ण व्याप्ती वाढतो," असे टीसीएसचे सीईओ के. कृतिवासन यांनी एका विशेष मुलाखतीत सांगितले.

हायपरव्हॉल्टमध्ये टीपीजीचा 27.5 टक्के  ते 49 टक्के हिस्सा असेल, तर टीसीएसचा 51 टक्के हिस्सा असेल. या भागीदारीमुळे टीसीएसचा भांडवली भार कमी होईल आणि भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या एआय पायाभूत सुविधा बाजारपेठेत दीर्घकालीन परतावा निर्माण करण्यास मदत होईल. भारतात सध्या अंदाजे 1.5 गिगावॅट डेटा सेंटर क्षमता आहे, जी 2030 पर्यंत 10 गिगावॅटपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

