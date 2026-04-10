जगात कोणाला नाही जमलं ते TCS ने करुन दाखवलं, मंदीच्या काळातही सर्व शिपायापासून सीईओपर्यंत भरघोस पगारवाढ!

TCS Salary Hikes: एप्रिल महिना हा पगारवाढीच्या निर्णयाचा असतो. अनेक कंपन्यांमध्ये या काळात पगारवाढीच्या मुलाखती घेतल्या जातात. जगभरातील युद्ध स्थिती, एआयची एन्ट्री, अस्थिर वातावरण यामुळे अनेक क्षेत्रांना फटका बसलाय. त्यामुळे पगारवाढीची अपेक्षाही अनेक कर्मचाऱ्यांनी सोडली. या पार्श्वभूमीवर टीसीएसने आपल्या कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिलीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस म्हणजेच टीसीएसने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक पगारवाढीची घोषणा केलीय. ही वाढ सर्व पदांवर काम करणाऱ्या लोकांना देण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच ही वाढ सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षी कंपनीला मूल्यमापन चक्र पूर्ण करता आले नव्हते, त्यामुळे यावेळी लवकरच निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना महिन्याभरातच पगारात फरक दिसणार आहे. ही वाढ सर्वांना देण्यात आल्याने कोणीही निराशा होणार नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
कंपनीने सरासरी पगारवाढीचे नेमके टक्के जाहीर केले नाहीत. मात्र, जे कर्मचारी उत्कृष्ट कामगिरी करतात त्यांना दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ मिळणार आहे. ही वाढ खूप मोठी असणार असल्याचे सांगितले आहे. सामान्य कर्मचाऱ्यांनाही वाढ मिळाली पण जे उत्कृष्ट काम करतात त्यांना विशेष बक्षीस मिळणार आहे. ही पगारवाढ कामगिरीवर आधारित असल्याने कंपनीच्या यशात मोठा वाटा उचलणाऱ्यांना अधिक फायदा होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून ते अधिक मेहनत करतील, असा कंपनीला विश्वास आहे.
सध्या जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत टीसीएसने ही पगारवाढ लवकर देऊन कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा दिलीय. गेल्यावर्षी मूल्यमापन चुकल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असमाधानाचे वातावरण होते. पण आता ही वाढ देऊन कंपनीने त्यांना विश्वास दिलाय. आयटी क्षेत्रात पगार कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. पण टीसीएसने उलट चांगला निर्णय घेतलाय. यामुळे संपूर्ण उद्योगाला सकारात्मक संदेश मिळणार असून कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या भविष्याबाबत चिंता कमी झाली आहे.
ही पगारवाढ कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. गेल्या काही महिन्यांत आयटी कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या कमी होण्याच्या बातम्या येत होत्या. अशा वेळी टीसीएसने सर्वांना वाढ देऊन सकारात्मक वातावरण तयार केले आहे. कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत वाटेल आणि ते अधिक उत्साहाने काम करतील. कंपनीच्या 5 लाख 52 हजार 801 कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांना या वाढीचा फायदा होईल. यावर्षी कंपनीने 3 हजार 216 नवीन कर्मचारी वाढवले आहेत.
टीसीएसने स्वतःला ‘एआय-फर्स्ट’ कंपनी बनवण्याचे ध्येय ठेवलंय. यासाठी कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर खूप खर्च केला. फायनान्शिअल वर्ष 2026 मध्ये एकट्या कर्मचाऱ्यांनी 65 लाख तासांपेक्षा जास्त शिकण्याचे तास पूर्ण केले. आता कंपनीच्या 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांकडे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगची कौशल्ये आहेत. कंपनी पूर्णपणे एआयवर आधारित होणार आहे. क्लाउड, सायबर सुरक्षा, डिजिटल इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमेशन सारख्या क्षेत्रात कौशल्ये विकसित केली जात आहेत. यामुळे कंपनी भविष्यात अधिक मजबूत होईल, अशी माहिती सीईओ टीव्ही मोहनदास पाय यांनी दिली.
टीसीएसचा व्यवसाय डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि विशेष सेवांमुळे वेगाने वाढतो आहे. ग्राहकांना नवीन तंत्रज्ञानाची गरज वाढल्यामुळे कंपनी नवीन कर्मचारी घेत आहे आणि जुन्या कर्मचाऱ्यांना नवीन कौशल्ये शिकवतेय. जागतिक मागणी स्थिर असूनही कंपनीने चांगली कामगिरी केली. ही पगारवाढ आणि एआय धोरण यामुळे कंपनी पुढील वर्षांत अधिक यशस्वी होईल असा विश्वास आहे.