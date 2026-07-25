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जंतरमंतरवर पुन्हा राडा! आंदोलक, पोलीस भिडले; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी दिलेला अल्टीमेटम संपण्याच्या एक तास आधीच...

मागील अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु असलेल्या जंतरमंतरवर 20 जुलै रोजी झालेल्या हिंसाचारामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते. त्यानंतर आज पुन्हा या ठिकाणी लाठीचार्ज झाला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:13 PM IST
जंतरमंतरवर पुन्हा राडा! आंदोलक, पोलीस भिडले; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी दिलेला अल्टीमेटम संपण्याच्या एक तास आधीच...
Image Credit: जंतरमंतरवर पुन्हा एकदा गोंधळ झाला आहे (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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