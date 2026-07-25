/जंतरमंतरवर पुन्हा राडा! आंदोलक, पोलीस भिडले; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी दिलेला अल्टीमेटम संपण्याच्या एक तास आधीच...

नवी दिल्लीमधील जंतरमंतर येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीने दिलेला अल्टीमेटम संपण्यासाठी अवघा एक तास असताना पुन्हा या परिसरामध्ये गोंधळ झाला आहे. या ठिकाणावरील संसद मार्गावर दगडफेक झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्यानंतर गोंधळ वाढला आणि त्यानंतर अश्रू धुराचा वापर करण्यात आला आहे. या झटापटीमध्ये काहीजण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. कथित दगडफेकीमध्ये एसीपी दर्जाचे पोलीस अधिकारी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.
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