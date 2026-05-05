Tech Tips: घरातील कोणत्या भिंतीवर AC लावल्यावर जास्त कूलींग मिळेल? AC फिटींग करण्याआधी योग्य जागा ठरवा

AC Installation Tips: तापमानात भयानक वाढ झाली आहे. यामुळे यंदा उन्हाचा तडाखा जास्तच जाणवत आहे. कडाक्याच्या उन्हात AC हा सर्वेत्तम पर्याय आहे. उन्हाळ्यात AC ची मागणी वाढते. मात्र, घरात AC फिटींग करण्याआधी योग्य जागा ठरवा. घरातील कोणत्या भिंतीवर AC लावताय हे देखील महत्वाचे आहे. जाणून घेऊया घरातील कोणत्या भिंतीवर AC लावल्यावर जास्त कूलींग मिळेल?
उन्हापासून सुटका मिळवण्यासाठी घरात एसी बसवत असाल, तर योग्य भिंत निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. घरात चुकीच्या ठिकाणी AC लावल्यास कूलिंगवर याचा परिणाम होऊ शकतो. चुकीच्या भिंतीवर किंवा चुकीच्या ठिकाणी एसी बसवल्यास जास्त कूलींग जाणवणार नाही. चुकीच्या ठिकाणी AC लावल्यास AC लवकर खराब होऊ शकतो. तसेच AC च्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे हॉल, बेडरुन किंवा सिंगल रुम असल्यास योग्य भिंतीवर एसी लावणे खूप महत्वाचे आहे. कारण, योग्य भिंतीवर AC बसवल्याल जास्त कूलींग मिळेल.
AC बसवताना योग्य भिंत निवडणे खूप महत्वाचे आहे. AC नेहमी अशा भिंतीवर लावावा जिथे AC चे वजन आणि व्हायब्रेशन सहन करू शकेल. जर भिंत खूप अरुंद असेल आणि तिला खिडक्या असतील, तर एसीच्या कंपनांमुळे खिडक्यांचा आवाज येऊ शकतो. यामुळे तुमच्या झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. एसी जमिनीपासून किमान 8 फूट उंचीवर बसवला पाहिजे. इनडोअर युनिट नेहमी 8 फुटांपेक्षा उंच असलेल्या भिंतीवर लावावे. तसेच, भिंतीसमोर हवेच्या प्रवाहात अडथळा आणू शकेल असे कोणतेही फर्निचर किंवा इतर अडथळा ठेवू नये.
एसीसाठी अशी भिंत निवडा जिथे ओलसरपणा येण्याची शक्यता कमी असेल. भिंत कोरडी असल्यास, ओलसरपणामुळे एसी खराब होण्याची शक्यता कमी असते. या प्रकारच्या भिंतीवर एसी लावणे टाळा. म्हणजेच बाथरुम किंवा किचनच्या भिंतीजवळ एसी लावणे टाळावे. कोणत्याही भिंतीमध्ये ओलसरपणा असला तरी त्यावर एसी लावू नका.
जर एखाद्या भिंतीवर सतत सूर्यप्रकाश पडत असेल, तर त्यावर एसी बसवणे टाळावे. जर तुम्ही भिंतीवर टीव्ही किंवा त्याच्या जवळ रेफ्रिजरेटरसारखी इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ठेवली असतील, तर त्या भिंतीजवळ एसी बसवणे टाळावे.
बेडरूममध्ये एसी बसवत असाल, तर तो बेडपासून लांब असलेल्या भिंतीवर लावणे टाळा. यामुळे थंड हवा बेडपर्यंत येणार नाही. यामुळे बेडरुमध्ये जास्त कूलींग जाणवणार नाही. जास्त कूलींग पाहिजे असेल तर काय कराल? जास्त कूलींग पाहिजे असेल तर रुमच्या खिडक्या आणि दरवाजे बंद ठेवा जेणेकरून बाहेरची उष्णता आत येणार नाही. एसीचे तापमान 24 डिग्रीवर सेट करा. यामुळे थंडावा मिळेल आणि विजेचा वापरही कमी होईल. प्रत्येक ऋतूमध्ये तुमच्या एसीची सर्व्हिसिंग करून घेणे महत्त्वाचे आहे. आजूबाजूला खूप धूळ असेल तर, एसीचे फिल्टर्स आठवड्यातून एकदा स्वच्छ करा.