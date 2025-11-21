English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दुबईत भारताचे तेजस फाइटर जेट कोसळलं. या दुर्घटनेत आतापर्यंत एका वैमानिकाचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेच्या चौकशी दरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 21, 2025, 08:34 PM IST
Negative G स्टंट करताना दुबईत कोसळलं भारताचं तेजस फाइटर जेट; हा स्टंट असतो तरी काय?

दुबईमध्ये एका एअर शो दरम्यान एलसीए तेजस लढाऊ विमान कोसळले. अपघाताचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर विमान वाहतूक तज्ज्ञांनी त्यांच्या प्राथमिक मूल्यांकनात असे म्हटले आहे की, जमिनीवर आदळण्यापूर्वी लढाऊ विमान नकारात्मक जी-टर्न घेत होते. भारतीय हवाई दलाने (आयएएफ) एक्स वरील एका निवेदनात म्हटले आहे की, या अपघातात वैमानिकाचा मृत्यू झाला.

केवळ सखोल चौकशीच विमान अचानक जमिनीवर कोसळण्याचे आणि एका बॉलमध्ये सर्पिल होण्याचे कारण स्पष्ट करू शकते. एअर शोमधील व्हिडिओवरून असे दिसून येते की, लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) तेजसने एक लूप पूर्ण केल्यानंतर, त्याच्या पातळीच्या स्थितीत परतण्याचा प्रयत्न करताना अचानक उंची गमावली.

निगेटिव्ह जी म्हणजे गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध दिशेने विमान आणि त्याच्या प्रवाशांवर कार्य करणारी शक्ती. ही स्थिती विमान वेगाने खाली उतरते, एरोबॅटिक युक्ती करते किंवा लक्षणीय अशांतता अनुभवते तेव्हा उद्भवते. जर निगेटिव्ह जी योग्यरित्या हाताळली गेली नाही तर, पायलटला चक्कर येणे, दिशा गमावणे किंवा अगदी बेशुद्ध होणे, कारण शरीरात रक्त डोक्याकडे साचते.

या कारणास्तव, उड्डाणादरम्यान निगेटिव्ह G चे परिणाम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी वैमानिकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. अपघात झालेला LCA तेजस तामिळनाडूतील सुलूर येथील एका स्क्वॉड्रनचा होता आणि 2016 पासून सेवेत होता.

जुन्या रशियन-मूळ मिग-२१ च्या अलिकडेच निवृत्तीनंतर, LCA तेजसला भारतीय हवाई दलाचे पुढील लढाऊ विमान मानले गेले. या लहान लढाऊ विमानाचा भारतीय हवाई दलातील सर्वोत्तम सुरक्षा रेकॉर्डपैकी एक आहे - दुबई एअर शो अपघात हा 24 वर्षांतील दुसरा अपघात आहे. 2001 मध्ये विमानाच्या पहिल्या चाचणी उड्डाणानंतर 23 वर्षांनी, मार्च 2024 मध्ये राजस्थानमधील जैसलमेर येथे पहिला अपघात घडला.

धोकादायक 'निगेटिव्ह जी' वळण घेताना अपघात

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर विमान तज्ज्ञांनी असे सांगितले की तेजस विमान अचानक निगेटिव्ह जी वळण घेत असताना खाली पडू लागले. पायलटने विमान पुन्हा सरळ करण्याचा आणि उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि विमान जमिनीवर कोसळले. निगेटिव्ह जी विमान विरुद्ध दिशेने वेगाने फिरते आणि शरीरावर गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध बलाचा परिणाम होतो तेव्हा होतो.

पायलटने शेवटपर्यंत नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला

निगेटिव्ह जी मध्ये, शरीरातील रक्त डोक्यावर जाते, ज्यामुळे पायलट बेशुद्ध होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, विमानाचे नियंत्रण राखणे अत्यंत कठीण आहे. व्हिडिओवरून असे दिसून येते की पायलटने शेवटपर्यंत विमान नियंत्रित करण्याचा आणि सरळ करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी झाला.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

