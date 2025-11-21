English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दुबईच्या एयरशोमध्ये मोठी घटना घडली आहे. दुबई एअर शोमध्ये तेजस विमान कोसळलं आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 04:46 PM IST
दुबईत कोसळलं भारताचं फायटर जेट, आगीचे लोळ अन् क्षणात खाक झालं तेजस

Tejas crash video: दुबई एअर शोमध्ये शुक्रवारी दुपारी मोठी दुर्घटना घडली असून, प्रात्यक्षिक उड्डाण करत असलेले भारतीय तेजस लढाऊ विमान कोसळल्याची माहिती ‘असोसिएटेड प्रेस’ (AP) या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) निर्मित हे विमान स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2:10 वाजता एअर शोदरम्यान कोसळले.

प्रात्यक्षिकादरम्यान हे विमान हवेत जटिल कलाकौशल्ये सादर करत असताना अचानक नियंत्रण सुटल्यासारखे दिसले आणि काही क्षणांतच विमान जमिनीवर आदळले. अपघातानंतर परिसरात घनदाट काळा धूर पसरला व तो दूरवरूनही दिसत होता. या दुर्घटनेने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली. विशेषतः एअर शो पाहण्यासाठी आलेल्या कुटुंबांनी आणि लहान मुलांसह उपस्थित असलेल्यांनी सुरक्षित स्थळी धाव घेतली.

अपघातानंतर लगेचच आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल झाली असून आग विझवण्याचे आणि परिसर सुरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे. अद्याप वैमानिक विमानातून बाहेर पडला की नाही याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे वैमानिक सुरक्षित आहे की नाही, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे.

दुबई प्रशासनाने या दुर्घटनेबाबत अद्याप अधिक तपशील जाहीर केलेले नाहीत. तपासासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. या अपघातामुळे एअर शोच्या काही कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम देण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

वैमानिकाचा दुर्दैवी मृत्यू

दुबई एअरशोमध्ये शुक्रवारी भारतीय वायुदलाच्या तेजस लढाऊ विमानाला अपघात झाला. एअर शोदरम्यान हवाई प्रात्यक्षिक करत असताना हे विमान अचानक कोसळले. या भीषण दुर्घटनेत वैमानिकाला गंभीर दुखापत झाली व त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

वायुदलाने पुढे माहिती दिली की या अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशीची (Court of Inquiry) समिती गठित करण्यात येत आहे. अपघाताची सर्व शक्यता तपासून संपूर्ण तपास अहवाल लवकरच सादर करण्यात येईल.

तेजस हे भारतातच विकसित झालेले हलके लढाऊ विमान (LCA – Light Combat Aircraft) असून त्याच्या वेग, क्षमतांमुळे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही प्रसिद्ध आहे. हा अपघात भारतीय संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

