  तेजस फायटर विमान क्रॅश, भारतीय हवाई दलाने घेतला मोठा निर्णय; 30 लढाऊ विमानांचे उड्डाण थांबवले

तेजस फायटर विमान क्रॅश, भारतीय हवाई दलाने घेतला मोठा निर्णय; 30 लढाऊ विमानांचे उड्डाण थांबवले

दुबईत एअर शो दरम्यान तेजस फायटर विमान क्रॅश झाले होते. यानंचर आणखी एक विमान क्रॅश झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यानंतर आता भारतीय हवाई दलाने मोठा निर्णय घेतला. 30 लढाऊ विमानांचे उड्डाण थांबवले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 11:46 PM IST
Tejas Fighter Jet Crash : तेजस फायटर विमान क्रॅश झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. भारतीय हवाई दलाचा भाग असलेले स्वदेशी बनावटीचे विमान वजनाला हलके आहे. अपघातग्रस्त झालेले हे तिसरे विमान आहे. तेजस फायटर विमान क्रॅश  झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाने मोठा निर्णय घेतला आहे.  30 लढाऊ विमानांचे उड्डाण थांबवले आहे. 

व्यापक तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी हवाई दलाने सध्या 30 सिंगल-सीटर तेजस विमानांच्या संपूर्ण ताफ्याला ग्राउंड केले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतीय हवाई दलाचे तेजस लढाऊ विमानाचा  ब्रेक फेल झाल्यानंतर फ्रंटलाइन एअरबेसवर धावपट्टीवरून घसरले, ज्यामुळे विमानाचे मोठे नुकसान झाले.  विमानाचा  पायलट सीट इजेक्शन वापरून सुरक्षितपणे बाहेर पडला.

7 फेब्रुवारी रोजी विमान कोसळले

वृत्तानुसार, प्रशिक्षण उड्डाणानंतर तळावर परतत असताना तेजस लढाऊ विमान कोसळले. 7 फेब्रुवारीच्या अपघाताबाबत भारतीय हवाई दलाकडून कोणतेही अधिकृत माहिती देण्यात आलेले नाही.

30 तेजस विमानांचे उड्डाण थांबवले 

वृत्तानुसार, तिसऱ्या तेजस लढाऊ विमानाच्या अपघातानंतर, भारतीय हवाई दलाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये व्यापक तांत्रिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच तपास पूर्ण होईपर्यंत सुमारे 30 सिंगल-सीट तेजस लढाऊ विमानांचा संपूर्ण ताफा ग्राउंडेड करण्यात आला आहे. स्वदेशी बनावटीच्या तेजस लढाऊ विमानाचा हा तिसरा अपघात होता. पहिला अपघात मार्च 2024 मध्ये जैसलमेरजवळ तेजस लढाऊ विमान कोसळला. दुसरा अपघात नोव्हेंबर 2025 मध्ये दुबई एअर शो दरम्यान घडला, जेव्हा भारतीय हवाई दलाचे अत्याधुनिक स्वदेशी बनावटीचे लढाऊ विमान, एलसीए तेजस, प्रात्यक्षिक उड्डाणादरम्यान कोसळले. या अपघातात वैमानिकाचा मृत्यू झाला. हवाई दलाने सखोल चौकशीसाठी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी करण्याचे आदेश दिले होते. तेजस नियोजित एरोबॅटिक सरावासाठी उड्डाण करत असताना ही घटना घडली. अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचे स्पष्टीकरण

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सोमवारी या घटनेबाबत एक निवेदन जारी केले. HAL ने सांगितले की तेजस जेट कोसळले नाही.  दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या Mk1A कार्यक्रमाकडे वळले आहे. भारतीय हवाई दल एप्रिलमध्ये तेजस Mk1A चे मूल्यांकन करेल, त्यानंतर ते फ्रंटलाइन सेवेत समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

