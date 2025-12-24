50 टक्के शेअर्स, 3000 चौरस फूटांचा Showroom, 1.37 कोटींचा बॅलेन्स, अमाप सोनं चांदी, आलिशान गाड्या; निव्वळ अधिकाऱ्याची चक्रावणारी संपत्ती

Deputy Transport Commissioner Property Woth 100 Crores: तेलंगणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) महबूबनगर जिल्ह्याच्या उप परिवहन आयुक्तांविरुद्ध उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त प्रमाणात अधिक मालमत्ता बाळगल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. मूद किशन यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचे कागदोपत्री मूल्य 12.72 कोटी रुपये असले तरी, अधिकाऱ्यांच्या मेत त्यांच्याकडील प्रचंड जमीन आणि व्यावसायिक हितसंबंध लक्षात घेता, मालमत्तांचे वास्तविक बाजारमूल्य यापेक्षा खूप जास्त असू शकते. अंदाजानुसार, या मालमत्तांचे बाजारमूल्य 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केवळ 31 एकर शेतजमिनीचे बाजारमूल्य 62 कोटी रुपये असेल.
अधिकाऱ्याचं पद आणि सेवेचा काळ पाहता या मालमत्तेचा आकडा धक्कादायक आहे. त्यांच्या पदावरील अधिकाऱ्याचा एकूण मासिक पगार 1 लाख ते 1.25 लाख रुपयांच्या दरम्यान असतो. किशन यांच्या निवासस्थानी आणि त्यांच्या साथीदारांच्या इतर 11 ठिकाणांवर केलेल्या छाप्यांमध्ये त्यांनी मोठ्या गुंतवणूक केल्याचं दिसत आहे.
यामध्ये लहरी इंटरनॅशनल हॉटेलमधील 50 टक्के हिस्सा आणि निजामाबादमधील 3000 चौरस यार्डची प्रीमियम फर्निचर शोरूमची जागा यांचा समावेश आहे. या मालमत्तेमध्ये संगारेड्डी जिल्ह्यातील 31 एकर शेतजमीन आणि निजामाबाद नगरपालिकेच्या हद्दीतील अतिरिक्त 10 एकर व्यावसायिक जमिनीचा समावेश आहे.
तपासात त्यांच्याकडे रोख मालमत्ता आणि वाहनंही आढळून आली. यामध्ये 1.37 कोटी रुपयांचा बँक बॅलेन्स, 1 किलोपेक्षा जास्त सोन्याचे दागिने आणि इनोव्हा क्रिस्टा व होंडा सिटीसह आलिशान वाहनांचा ताफा यांचा समावेश आहे.
किशन यांच्या मालकीचे निजामाबादमधील अशोका टाऊनशिपमध्ये दोन फ्लॅट्स आणि संगारेड्डीमध्ये एक विशेष पॉलीहाऊस सुविधा असल्याचंही समोर आं आहे. हे प्रकरण फक्त अमाप संपत्तीमुळे नाही तर ज्या पद्धतीने ती गोळा करण्यात आली त्यावरुन वेगळं ठरत आहे. उप परिवहन आयुक्तांनी सेवेत असताना हॉटेल्स आणि शोरूमचे एक मोठे 'अदृश्य साम्राज्य' उभारल्याचा आरोप आहे, जे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने रिअल इस्टेट आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात उद्योजक होण्यापर्यंचा प्रवास फक्त संशयास्पद प्रवास आता एसीबीच्या नजरेत असून, तो मुळापासून बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. किशन यांच्यावर सुधारित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13 (1)(b) आणि 12(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कलमे बेकायदेशीरपणे स्वतःची संपत्ती वाढवणे आणि फौजदारी गैरवर्तनाशी संबंधित आहेत.