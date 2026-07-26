/Gen Z बाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; निवडणूक लढवण्याचे वय कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकार मांडणार!

जेन झी एकत्र आली तर काय करु शकते याची प्रचिती जंतरमंतरच्या आंदोलनातून सर्व देशाला आली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सीजेपीने केली अन् त्याला जेन झीने पाठिंबा दिला. जेन झी आंदोलनात उतरली. पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या तरी आंदोलन सुरुच राहिले. अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान जेन झीसाठी अतिशय महत्वाची अपडेट समोर येत आहे. देशातील तरुणांना राजकारणात अधिक संधी मिळावी, या उद्देशाने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठीचे किमान वय 25 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याची मागणी करणारा ठराव तेलंगण सरकार ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणीही या ठरावातून करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की, भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेतही तरुणांचा अधिक सहभाग असणे आवश्यक आहे. सध्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय 25 वर्षे आहे. हे वय कमी करून 21 वर्षे करण्यात यावे, अशी शिफारस करणारा ठराव तेलंगण विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर केला जाणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल.
रेवंत रेड्डी यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "देशातील युवक 21 व्या वर्षी IAS, IPS किंवा IFS सारख्या प्रतिष्ठित सेवांमध्ये निवड होऊन जिल्ह्याचा कारभार सांभाळू शकतात. मग त्याच वयात ते आमदार किंवा खासदार का होऊ शकत नाहीत?" त्यांच्या मते, नेतृत्वासाठी वयापेक्षा क्षमता, दृष्टीकोन आणि जनतेचा विश्वास अधिक महत्त्वाचा असतो.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, देशाचे भविष्य 'Gen Z' अर्थात नव्या पिढीच्या हातात आहे. तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि आधुनिक विचारसरणी असलेल्या तरुणांना धोरणनिर्मितीत सहभागी होण्याची संधी मिळाली तर देशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. त्यामुळे केवळ मतदानाचा अधिकारच नव्हे, तर निवडणूक लढवण्याची संधीही तरुणांना लवकर मिळायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रस्तावासाठी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात तेलंगण विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार आहे. या अधिवेशनात ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांसाठीचे किमान वय कमी करण्यासाठी भारतीय संविधानात बदल करावा लागणार असल्याने अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि संसदेकडे राहणार आहे.
रेवंत रेड्डी यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल आणि तेलंगणातील सर्व खासदारांना आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि NEET वादामुळे प्रभावित कुटुंबांना न्याय देण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा केली.
रेवंत रेड्डी यांच्या या प्रस्तावामुळे देशभरात राजकीय आणि घटनात्मक चर्चेला वेग आला आहे. समर्थकांच्या मते, यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि ऊर्जावान तरुणांना राजकारणात प्रवेशाची संधी मिळेल. तर काही तज्ज्ञांच्या मते, अशा बदलासाठी व्यापक राष्ट्रीय चर्चा, सर्वपक्षीय सहमती आणि घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भारतीय लोकशाहीतील युवकांच्या सहभागाच्या दृष्टीने तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.