'....तर तुमच्या मुलींना विष देऊन मारुन टाका,' भाजपा आमदाराचं धक्कादायक विधान

T Raja Singh Controversial Statement: तेलंगणामधील भाजपा आमदार टी राजा सिंह यांनी 'लव्ह जिहाद'वर बोलताना वादग्रस्त विधान केलं आहे. 'जर तुमची मुलगी लव्ह जिहादची पीडित झाली असेल आणि परत येण्यास नकार देत असेल तर तिला विष द्या', असं टी राजा सिंह यांनी म्हटलं आहे. अलिकडच्याच एका जाहीर सभेत पैगंबर मोहम्मद यांच्याविरुद्ध कथितपणे अपमानजनक टिप्पणी केल्याबद्दलही ते वादात सापडले होते.
शनिवारी शालिबांडा पोलिस ठाण्यात सिंह यांच्याविरुद्ध अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हैदराबादमधील गोशामहल येथील आमदार सिंग यांच्याविरुद्ध बीएनएस आणि आयटी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. टी राजा सिंह यांच्या विधानांचा निषेध करणाऱ्या अनेक लोकांनी केलेल्या तक्रारींनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, सिंग यांनी वादग्रस्त विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. इंडिया हेट लॅबच्या (IHL) अहवालानुसार, 2024 च्या सुरुवातीला मेटाने सिंग यांच्याशी संबंधित दोन फेसबुक ग्रुप आणि तीन इंस्टाग्राम अकाउंट बंद केले होते. या अहवालात या प्लॅटफॉर्मचा वापर संपूर्ण भारतात द्वेषपूर्ण भाषणे आणि प्रक्षोभक सामग्री पसरवण्यासाठी केला जात असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं होतं.
अहवालात असाही आरोप करण्यात आला आहे की, त्यांनी संपूर्ण भारतात 32 द्वेषपूर्ण भाषणं दिली आहेत, ज्यात किमान 22 भाषणं थेट हिंसाचाराला चिथावणी देणारी होती.
ऑगस्ट 2022 मध्ये, एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करून प्रक्षोभक टिप्पण्या केल्याबद्दल त्यांना अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) त्यांना पक्षातून निलंबित केलं होते. तथापि, अंतर्गत विचारविनिमयानंतर 2023 च्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले होते.
2020 मध्ये, "धोकादायक व्यक्ती आणि संघटना" वरील मेटाच्या धोरणानुसार सिंग यांना मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरून बंदी घालण्यात आली होती.
FAQ
