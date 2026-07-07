/प्रियकराच्या मदतीने नवऱ्याला छतावरून खाली फेकलं, मेला नाही म्हणून रुग्णालयात तिने अत्यंत क्रूरपणे...

महाराष्ट्रात केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण गाजत असताना तेलंगणामधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विवाहबाह्य संबंधातून एका पत्नीने आपल्या पतीची हत्या केली आहे. धक्कादायक म्हणजे एकदा हत्येचा कट फसल्यानंतर तिने दुसऱ्या कट रचून पतीची हत्या केली आहे. ही पत्नी नर्स असून तिने आपल्या वैद्यकीय प्रशिक्षणाचा अत्यंत क्रूरपणे वापर केल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे.
तेलंगणा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार संध्या असं त्या महिलेच नाव असून पतीचं नाव प्रशांत आहे. प्रशांत हा नुकताच एका आखाती देशातून घरी आला होता. घरी आल्यावर तिला कळलं आपल्या पत्नीचे अनिल नावाच्या व्यक्तीसोबत विवाहबाह्य संबंध आहे. या कारणामुळे त्यांचे वारंवार भांडण होत होते. संध्या आणि अनिल वाटलं की प्रशांत हा त्यांच्या नात्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे या दोघांनी अजून एक मित्र व्यंकट साईसोबत प्रशांतच्या हत्येचा कट रचला.
त्यांनी रचलेल्या कटानुसार प्रशांतला भरपूर प्रमाणात दारू प्याजण्यात आली. ज्यामुळे प्रशांत पूर्णपणे बेशुद्ध झाला. त्यानंतर अनिल आणि व्यंकटने त्याला मारहाण केली. पुढे त्याला घराच्या छतावरून खाली फेकलं. पण या जीवघेण्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला. यानंतर त्यांनी चतुराईने पटवून दिलं की, तो दारूच्या नशेत छतावरून पडला आहे. पहिला प्रयत्न फसला म्हणून ते शांत बसले नाही.
त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या हत्येचा कट रचला. यावेळी रुग्णालयात त्याला मारण्यासाठी त्यांनी भयानक कृत्य केलं. संध्या ही एका खाजगी रुग्णालयात नर्स होती. त्यामुळे तिने रुग्णालयात उपचार सुरु असलेल्या प्रशांतला मारण्यासाठी धक्कादायक पाऊल उचललं. तिने गुपचूपपणे प्रशांतच्या ड्रिपमध्ये शौचालय साफ करण्याचे क्लिनर टोचलं. ज्यामुळे प्रशांतच्या शरीरात विषारी रसायन शिरलं ज्यात त्याचा मृत्यू झाला.