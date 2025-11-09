English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंग्यांना घाबरुन स्वत:ला संपवलं! पतीला म्हणाली, 'मी या मुंग्यांबरोबर...'; बाळाचाही उल्लेख! घटनाक्रम समोर

Woman Ends Life Due To Phobia of Ants: या महिलेला एक लहान मुलगी देखील आहे. या मुलीला ती तिच्या नातेवाईकांकडे ठेऊन घरी परतली होती. घरी आल्यानंतर तिने पतीला एक मेसेज केला आणि नियोजित कामाला सुरुवात केली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 9, 2025, 02:23 PM IST
मुंग्यांना घाबरुन स्वत:ला संपवलं! पतीला म्हणाली, 'मी या मुंग्यांबरोबर...'; बाळाचाही उल्लेख! घटनाक्रम समोर
पोलिसांनी सांगितला घटनाक्रम

Woman Ends Life Due To Phobia of Ants: आत्महत्या आणि त्यासंदर्भातील अनेक बातम्या आतापर्यंत तुम्ही ऐकल्या, वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील. मात्र तेलंगणमध्ये नुकत्याच समोर आलेल्या एका विचित्र घटनेमध्ये एका महिलने चक्क मुंग्यांना वैतागून स्वत:ला संपवल्याचा विचित्र प्रकार समोर आला आहे. या महिलेनं आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहून ठेवलेल्या पत्रामधून हा हादरवून टाकणारा खुलासा झाला आहे. नेमकी ही महिला आहे कोण आणि तिने आपल्या चिमुकल्या बाळाला मागे ठेऊन जाताना काय म्हटलंय ते पाहूयात...

कोण आहे ही महिला आणि घडलं काय?

तेलंगणमधील संगारेड्डी जिल्ह्यामध्ये राहणाऱ्या 25 वर्षीय चिंदम मनीषा नावाच्या महिलेनं स्वत:ला संपवलं आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने पतीसाठी लिहिलेल्या शेवटच्या चिठ्ठीमध्ये, 'मी या मुंग्यांसोबत राहू शकत नाही, बाळाची काळजी घे!' असं लिहिलं आहे. याच ओळीवरुन तिने मुंग्यांना कंटाळून स्वत:ला संपवल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पटनचेरूचे पोलीस निरीक्षक नरेश यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही शक्यता बोलून दाखवली. नरेश यांनी 'अँटफोबिया'चा उल्लेख केला. "आमच्या अंदाजानुसार मनीषाने अँटफोबियामुळेच आत्महत्या केली आहे," असं नरेश म्हणाले. या प्रकरणामधील इतर तपशील तपासून पाहणाऱ्या टीमचं नेतृत्व नरेश करत आहेत. फोबियाचा अर्थ भीती असा होतो. अँटफोबिया म्हणजेच मुंग्यांची भीती वाटणारी व्यक्ती. याला मायरमेकोफोबिया असा शब्दही आहे.

आत्महत्येपूर्वी पतीला केलेला मेसेज; म्हणालेली, 'घरी येताना बाळासाठी...'

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंचिरियामधील चिंदम श्रीकांत आणि मनीषा यांचं तीन वर्षापूर्वी लग्न झालेलं. त्यांना एक मुलगी देखील आहे. हे दोघे आपल्या चिमुकल्या मुलीसोबत वर्षभरापासून संगारेड्डी जिल्ह्यातील अमीनापूरमधील नाव्या होम्समध्ये येथे राहत होते. मनीषाने 4 नोव्हेंबरच्या सायंकाळी घरी कोणीही नसताना आत्महत्या केली. पटनचेरूचे तहसीलदार आणि पोलीस यांच्या उपस्थितीत स्थानिक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांच्या पथकानं मनीषां शवविच्छेदन करण्यात आलं. मनीषाने मुंग्यांबद्दल वाटणाऱ्या प्रचंड भीतीतून आत्महत्या केली असल्याचा अंदाज आहे. "4 नोव्हेंबरच्या दुपारी मनीषाने त्यांच्या लहान मुलीला त्यांच्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या घरी सोडलं. घराची साफसफाई करायची असल्याने त्यांनी मुलीला नातेवाईकांकडे सोडलं होतं. कामावरून घरी परतताना संध्याकाळी मुलीसाठी काही खायचे पदार्थ आणण्यासाठी मनिषाने पतीला मेसेज केला होता," असं पोलीस निरीक्षक नरेश यांनी सांगितलं.

आत्महत्येपूर्वीच्या चिठ्ठीतील नेमका मजकूर काय?

संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेतल्यानंतर नरेश यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "आम्हाला वाटतं की घराची साफसफाई करताना मुंग्या पाहिल्यानंतर मनिषाने आत्महत्या केली. मात्र आत्महत्या करण्यापूर्वी, तीने पतीसाठी एक सुसाईड नोट लिहून ठेवली. त्यात तिने "हाय श्री, मी या मुंग्यांसोबत राहू शकत नाही, बाळाची काळजी घ्या," असं लिहून ठेवलं होतं," अशी माहिती दिली. "मनीषाला लहानपणापासूनच मुंग्यांची भीती वाटत होती. तपासादरम्यान असं समोर आलं की मनीषाने याच समस्येसंदर्भात यापूर्वी मंचेरियालमध्ये समुपदेशन देखील घेतलं होतं," असंही पोलिसांनी सांगितलं आहे. अशाप्रकारे एखाद्या ठराविक गोष्टीची भीती वाटणं हा मानसिक आजाराचा प्रकार असून त्यावर समुपदेशनाच्या माध्यमातून तोडगा काढता येतो.

ते विधी पूर्ण कर असंही नवऱ्याला सांगितलं

आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये मनीषाने पती श्रीकांतला बाळासाठी पूर्वी केलेले नवस फेडण्यास आणि विधी पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून, पोलिसांनी मनीषाचे आई-वडील आणि पती श्रीकांतची चौकशी केली आहे. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे.

