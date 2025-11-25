English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
... तर तुमच्या नावावर असलेले सीमकार्ड तुम्हाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवेल; सरकारचा इशारा

SIM Card Fraud: सीमचा गैरवापर झाला तर मूळ वापरकर्ता जबाबदार असेल असा इशारा दूरसंचार विभागाने दिला आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 25, 2025, 07:11 AM IST
... तर तुमच्या नावावर असलेले सीमकार्ड तुम्हाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवेल; सरकारचा इशारा
Telecom Dept issues BIG warning A SIM in your name could land you in court

SIM Card Fraud: आजकाल स्मार्टफोनचा वापर वाढला आहे. त्याचबरोबर सीमकार्ड घेणेही सोप्पे झाले आहे. आज एकाच व्यक्तीच्या नावावर एकापेक्षा अधिक सीमकार्ड आहेत. अनेकदा आपण वापरात नसलेले सीमकार्ड दुसऱ्या व्यक्तीला देतो. पण तुम्हीदेखील ही चुक करणार असाल तर आत्ताच सावध व्हा! सीमचा गैरवापर झाला तर वापरकर्त्याबरोबरच मुळ मालकालाही अटक होऊ शकते. 

दूरसंचार विभागाने अलीकडेच एक इशारा देत म्हटलं आहे की,  तुमच्या नावावर घेतलेले सीम कार्ड जर सायबर फसवणूक किंवा इतर गुन्ह्यांमध्ये वापरले गेले, तर मूळ मालकालाही कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळं सीमकार्ड इतरांना देताना मोबाइल वापरकर्त्यांनी खबरदारी बाळगावी, असं विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

बनावट कागदपत्रांवर सीम घेणे, इतरांच्या नावावर सिम घेणे वा स्वतःच्या नावावर घेतलेले सिम दुसऱ्याला देणे हे कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असून, त्याचे परिणाम मूळ ग्राहकालाही लागू होतील. तसंच, आयएमईआय क्रमांकात छेडछाड केलेले फोन वापरणेही धोकादायक ठरू शकते, असं दूरसंचार विभागाने म्हटलं आहे. 

सीमचा गैरवापर झाल्यास किती शिक्षा

मोबाइल वापरकर्त्यांनी आपल्या नावावरचे सिम कोणालाही देऊ नये, असेही विभागाने कडक शब्दांत सांगितले आहे. सीमचा गैरवापर झाल्यास तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास, 50 लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा लागू शकतात. दूरसंचार कायदा, 2023 आणि दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम 2024 अंतर्गत या कठोर कारवायांची तरतूद आहे. 

तुमच्या सीमचा गैरवापर होतोय, असं तपासा?

मोबाइल वापरकर्त्यांनी आपल्या फोनचा आयएमईआय क्रमांक आणि सीम तपशील संचार साथी पोर्टल किंवा अॅपवरून पडताळावा. यात फोन बँड, मॉडेल, निर्माता यांची माहिती सहज पाहता येते. सरकारने सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलली असून, सीमचा गैरवापर थांबवण्यासाठी देशभरात तपासणी वाढवली आहे, असे विभागाने म्हटले.

FAQ

प्रश्न 1: आपल्या नावावर घेतलेले सिमकार्ड दुसऱ्याला दिल्यास कोणता गंभीर धोका असतो?

उत्तर: जर तुमच्या नावावर घेतलेले सिम कार्ड सायबर फसवणूक किंवा इतर गुन्ह्यांमध्ये वापरले गेले, तर मूळ मालकालाही कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि त्याला अटक होऊ शकते.

प्रश्न 2: मूळ मालकाला कोणती शिक्षा होऊ शकते?

उत्तर: सिमचा गैरवापर सिद्ध झाल्यास, मूळ मालकाला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ५० लाखांपर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात.

प्रश्न 3: या कठोर शिक्षा कोणत्या कायद्यांतर्गत लागू होतात?

उत्तर: या कठोर कारवायांची तरतूद दूरसंचार कायदा, २०२३ आणि दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम २०२४ अंतर्गत करण्यात आली आहे.

