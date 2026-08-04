भारत-पाकिस्तान सीमेवर पुन्हा तणाव वाढला! २५० चिनी तोफा तैनातीमुळे भारत सतर्क; 'ऑपरेशन सिंदूर'ची आठवण

India Pakistan Border Tension: भारत-पाकिस्तान सीमेवर पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. पाकिस्तानने भारतीय सीमेजवळ २५० हून अधिक चिनी 'SH-15' हाउवित्झर्स (तोफा) तैनात केल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय लष्कर 'हाय अलर्ट'वर (उच्च सतर्कतेवर) आले आहे. कठोर भूमिका घेत, परराष्ट्र मंत्रालयाने 'ऑपरेशन सिंदूर'ची आठवण करून दिली आहे.
भारत-पाकिस्तान सीमेवर लष्करी हालचाली पुन्हा एकदा तीव्र झाल्या आहेत. पाकिस्तान सीमेजवळ २५० हून अधिक आधुनिक चिनी हाउवित्झर्स तैनात करत असल्याच्या वृत्तानंतर भारत सतर्क झाला आहे. चीनच्या मदतीने पाकिस्तान करत असलेल्या या कुटिल लष्करी हालचालींची भारतीय सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. पाकिस्तानला कडक इशारा देताना आणि 'ऑपरेशन सिंदूर'ची आठवण करून देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आपली सार्वभौमता आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास भारत सज्ज आहे. याव्यतिरिक्त, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) झालेल्या स्थानिक निवडणुकांना पूर्णपणे 'ढोंगी' (sham) ठरवून फेटाळून लावले आहे.
भारताच्या सीमेजवळ मोठ्या संख्येने चिनी बनावटीच्या 'SH-15' सेल्फ-प्रोपेल्ड हाउवित्झर्स (स्वयंचलित तोफा) तैनात केल्याच्या वृत्तानंतर भारतीय सरकारने ही तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण आणि देशाच्या संरक्षणासाठी भारत आवश्यक ती सर्व पावले उचलणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत या तैनातीबाबत विचारले असता, प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, सीमापार दहशतवादाबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी नमूद केले की, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले होते. सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे थांबला पाहिजे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण आणि संरक्षणासाठी भारत सर्व आवश्यक कृती करेल—ज्यासाठी देश सदैव सतर्क आणि सज्ज आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांचे हे विधान अशा वृत्तानंतर आले आहे ज्यात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानने आपल्या तोफखाना आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून भारताच्या दिशेने असलेल्या भागात सुमारे २५० चिनी बनावटीच्या 'SH-15' व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड हाउवित्झर्स तैनात केल्या आहेत.
२०१९ मध्ये, पाकिस्तानने चीनच्या सरकारी संरक्षण कंपनी 'नोरिन्को' (Norinco) कडे २३६ 'SH-15' (१५५ मिमी/५२-कॅलिबर) या चाकांवर आधारित स्वयंचलित तोफांची (wheeled self-propelled artillery guns) मागणी नोंदवली होती. या तोफांचा पुरवठा २०२२ मध्ये सुरू झाला आणि २०२३ मध्ये त्यांचा दुसरा साठा (बॅच) प्राप्त झाला.
पाकिस्तानने 'हेवी इंडस्ट्रीज टॅक्सिला' (Heavy Industries Taxila) येथे या तोफखाना प्रणालीचे उत्पादन करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा करारही मिळवला आहे.
माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, या तोफा — ज्यांना चीनमध्ये 'PCL-181' म्हणून ओळखले जाते — प्रामुख्याने भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या गुजराणवाला, सियालकोट आणि जलालपूर जट्टन या क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः 'शकरगड बल्ज' (Shakargarh Bulge) परिसरात तैनात करण्यात आल्या आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) दरम्यानही या तोफांचा वापर करण्यात आला होता.
ही १५५ मिमी तोफखाना प्रणाली विविध प्रकारची दारूगोळा (ammunition) डागण्यास सक्षम आहे. रॉकेट-सहाय्यित प्रक्षेपकांचा (rocket-assisted projectiles) वापर केल्यास, याची मारा करण्याची क्षमता (रेंज) ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त होते.माजी महासंचालक (आर्टिलरी) लेफ्टनंट जनरल पी. आर. शंकर (निवृत्त) यांच्या मते, यामुळे पाकिस्तानची आक्रमक क्षमता (strike capability) बळकट होते आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याची क्षमता वाढते, ज्यामुळे लष्कराच्या रॉकेट दलाला (rocket force) पूरक बळ मिळते.