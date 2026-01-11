भारताच्या हवामानात भयानक बदल! पुढील 24 तासांत थंडीची लाट, वादळ आणि तुफान पाऊस, 4 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट

Thunderstorm And Rain Warning In 4 States In Next 24 Hours : देशात तीव्र थंडी पडत असताना, हवामान खात्याने 12 जानेवारीसाठी अलर्ट जारी केला आहे. भारताच्या हवामानात भयानक बदल होण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याने चार राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. या काळात 50 मैल प्रतितास वेगाने वारे वाहतील. उत्तर भारतातील 17 शहरांसाठी शीतलहरीचा इशारा देखील जारी करण्यात आला आहे. डोंगराळ राज्यांमध्ये मुसळधार बर्फवृष्टीची शक्यता जास्त आहे. तर, उद्या देशातील इतर राज्यांमध्ये हवामान कसे असेल ते जाणून घेऊया...
तीव्र थंडीच्या लाटेत, हवामान खात्याने पुन्हा एकदा चार राज्यांमध्ये अलर्ट जारी केला आहे. आयएमडीनुसार, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि कर्नाटकमध्ये जोरदार वादळासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात मच्छिमारांना समुद्र किनाऱ्यापासून दूर जाण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या पावसामुळे उर्वरित दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तापमान 2 ते 3 अंशांनी कमी होईल. पावसादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 45 ते 50 किलोमीटर असेल.
देशभरात सध्या थंडीचा जोर कायम आहे. काही भागात धुके आणि थंडीची लाट आली आहे. गेल्या 24 तासांत जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या अनेक भागात किमान तापमान शून्य अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झाले. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या काही भागातही तापमान खूपच कमी राहिले. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि उत्तर राजस्थानच्या काही निवडक भागात किमान तापमान 1 ते ५5 अंश सेल्सिअसपर्यंत होते. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या अनेक भागात तसेच ओडिशा, बिहार, पूर्व राजस्थान आणि गुजरातच्या काही भागातही असेच तापमान नोंदवले गेले. दरम्यान, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम तसेच आसाम, मेघालय आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात किमान तापमान 5 ते 10 अंश सेल्सिअसपर्यंत होते.
दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली आणि राजस्थान तसेच वायव्य तेलंगणा आणि लगतच्या महाराष्ट्रासह वायव्य भारतातील काही भागात किमान तापमान सामान्यपेक्षा 3 ते 6 अंश सेल्सिअस कमी होते. हवामान विभागाच्या (IMD) मते, उत्तर श्रीलंकेच्या किनाऱ्यावर काल निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा वायव्येकडे सरकला आणि 10 जानेवारी 2026 रोजी रात्री 11:30 वाजता (IST) उत्तर श्रीलंका आणि लगतच्या मन्नारच्या आखातावर एका स्पष्ट कमी दाबाच्या पट्ट्यात बदलला. त्यानंतर ही पट्टा आणखी कमकुवत झाला आणि आज सकाळी 5:30 वाजता (IST) दक्षिण तमिळनाडू किनाऱ्यावर आणि लगतच्या मन्नारच्या आखातावर मध्यम कमी दाबाच्या पट्ट्यात निर्माण झाला. त्यानंतर ही पट्टा लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाला आणि आज सकाळी 8:30 वाजता (IST) विरून गेला. तथापि, त्याच प्रदेशात कमी उष्णकटिबंधीय पातळीवर संबंधित अवशिष्ट चक्रवाती परिभ्रमण अजूनही कायम आहे.