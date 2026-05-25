/काश्मिरमध्ये थरारक घटना, रोपवे बंद पडला, 300 पर्यटक हवेत लटकले; जगातील तिसरा सर्वात उंच रोपवे भारतात

Kashmir Gulmarg Ropeway Rescue Operation : काश्मीर हा पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हणून ओळखला जातो. काश्मीर नेहमीच पर्यटकांनी गजबजलेले असते. जगभरातून पर्यटक काश्मीर मध्ये फिरायला येतात. काश्मिर मध्ये थरारक घटना घडली आहे. रोपवे बंद पडला आहे. 300 पर्यटक हवेत लटकले. लष्कराच्या तातडीने येथे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु केले आहे. जगातील तिसरा सर्वात उंच रोपवे भारतात आहे.
जम्मू आणि काश्मिरमधील जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात उंच रोपवे, गुलमर्ग गोंडोलामध्ये सोमवारी तांत्रिक बिघाड झाला. दुपारी सुमारे 2:30 च्या सुमारास सर्व केबिन अचानक थांबल्या, त्यामुळे 300 हून अधिक पर्यटक हवेतच अडकून पडले. यामध्ये महिला, मुले आणि वृद्धांचा समावेश होता. अनेक पर्यटक घाबरून रडत आणि ओरडत होते. लष्कराच्या माहितीनुसार, प्रत्येकी सहा जण बसू शकणाऱ्या 65 केबिन्स हवेत अडकल्या होत्या.
या घटनेचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. त्यामध्ये बचाव पथके दोरी आणि शिड्यांच्या साहाय्याने लोकांना खाली उतरवताना दिसत आहेत. एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफची पथकेही घटनास्थळी उपस्थित आहेत. बचावकार्य रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. गुलमर्ग गोंडोला दो 108 कॅबिन कार आहेत. श्रीनगर ते गुलमर्ग गोंडोलाचे अंतर 51 किमी आहे.
VIDEO | Gulmarg: Technical glitch halts Gulmarg Gondola service; all tourists safely rescued.— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
