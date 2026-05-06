गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर घडली भयानक घटना! पॅरासेलिंगची दोरी पर्यटकाच्या गळ्याभोवती आवळली, श्वास गुदमरला आणि...

पणजी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक घटना समोर आली आहे. पॅरासेलिंगचा आनंद लुटत असताना एका पर्यटक महिलेच्या गळ्याभोवती पॅरासेलिंगची दोरी आवळली गेल्याने तिचा श्वास कोंडला गेला. 'काही क्षण मृत्यू डोळ्यासमोर दिसला,' अशा शब्दांत या पीडित महिलेने आपला थरारक अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला असून, या घटनेमुळे गोव्यातील जलक्रीडा प्रकारांच्या (Water Sports) सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सुष्मिता नावाच्या एका महिला पर्यटकाने इन्स्टाग्रामवर या घटनेचा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे.सुष्मिता गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पॅरासेलिंगचा आनंद घेत होती. मात्र,तांत्रिक बिघाड किंवा वाऱ्याच्या वेगामुळे ती अचानक समुद्रात कोसळली. पाण्यात पडल्यानंतर पॅरासेलिंगची दोरी तिच्या गळ्याभोवती वेगाने आवळली गेली. समुद्राच्या लाटा आणि दोरीचा फास यामुळे तिचा श्वास गुदमरला होता.
आपल्या पोस्टमध्ये सुष्मिताने म्हटले आहे की, 1 मिनिटाचा थरार, ज्यामुळे माझे आयुष्य धोक्यात आले होते. गोव्यातील आनंददायी अनुभव समुद्राच्या मध्यभागी मृत्यूशी झुंज देणारा ठरला. गळ्याभोवती दोर, घबराट आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची ती भावना अत्यंत भयानक होती. मी नशीबवान होते म्हणून वाचले, पण प्रत्येकालाच अशी दुसरी संधी मिळते असे नाही."
गोव्यात दरवर्षी लाखो पर्यटक येतात. पॅरासेलिंग, स्कूबा डायव्हिंग यांसारख्या जलक्रीडांसाठी मोठी गर्दी होते. मात्र, अनेकदा हे खेळ आयोजित करणाऱ्या संस्थांकडे पुरेशी सुरक्षा उपकरणे किंवा आपत्कालीन व्यवस्था नसते, असे आरोप वारंवार होत आहेत. या घटनेनंतर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियमावली असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जलक्रीडा प्रकारांचा आनंद घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थेचे परवाने आणि सुरक्षा उपकरणांची पडताळणी करा. आपला एक चुकीचा निर्णय किंवा आयोजकांचा निष्काळजीपणा जीवावर बेतू शकतो,असे आवाहन या पीडित पर्यटकाने केले आहे.
