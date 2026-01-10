English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  • ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिसचा भयानक जॉब; 10 लाखांची ऑफर! कंपनीचे काम पाहून पोलिसांना धक्का बसला

'ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिस'चा भयानक जॉब; 10 लाखांची ऑफर! कंपनीचे काम पाहून पोलिसांना धक्का बसला

ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिस" च्या नावाखाली लाखो रुपयांना फसवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एक कंपनी स्थापन करुन अनेक महिलांची फसवणूक करण्यात आली. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 10, 2026, 09:50 PM IST
'ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिस'चा भयानक जॉब; 10 लाखांची ऑफर! कंपनीचे काम पाहून पोलिसांना धक्का बसला

Nawada Pregnancy Scam Busted:  बिहारमधील नवादा येथून विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. हे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. सायबर फसवणुकीची एक नवीन पद्धत उघडकीस आली आहे, ज्यामुळे पोलिस आणि जनता दोघांनाही आश्चर्य वाटले. फसवणूक करणाऱ्यांनी ज्यांना मुल होत नाही अशा जोडप्यांना आपल्या जाळ्यात ओढळे. यांनी  "ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिस" नावाची कंपनी स्थापन केली. 

प्रत्यक्षात, ही संपूर्ण योजना खोट्या अजेंड्यावर आधारित होती. फसवणूक करणारे लोक लोकांना फोन करून सांगत असत की त्यांना मुल न होणाऱ्या महिलांना गर्भधारणा कशी करायची हे माहित आहे. त्या बदल्यात, ते ग्राहकांना दहा लाख रुपयांपर्यंत कमाईचे आमिष दाखवत असत. मुल न होणाऱ्या महिलेला गर्भधारणा केल्यास मोठी रक्कम देण्याचे आश्वासन देत असत. या फसवणुकीला बळी पडून अनेकांनी नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली पैसे दिले. 

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या टोळीने विशेषतः अशा लोकांना लक्ष्य केले जे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत होते किंवा लवकर पैसे कमविण्याचे स्वप्न पाहत होते. फोन कॉल्समध्ये मोठे दावे, खोटे दावे आणि व्यवसाय पूर्णपणे कायदेशीर आणि सुरक्षित असल्याची हमी दिली जात असे. या विश्वासाचा फायदा घेत, फसवणूक करणारे नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली हजारो ते लाखो रुपये उकळत असत.

हिसुआ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मनवा गावात सायबर फसवणूक करणारी टोळी कार्यरत असल्याची माहिती नवादा पोलिसांना मिळाली तेव्हा ही संपूर्ण फसवणूक उघडकीस आली . माहिती मिळताच, पोलिस अधीक्षक अभिनव धीमान यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक पथक तयार करण्यात आले. जलदगतीने कारवाई करत पथकाने मनवा गावातील एका घरावर छापा टाकला, जिथे दोन संशयितांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. अटक केलेल्या संशयितांपैकी एक अल्पवयीन आहे, तर दुसऱ्याची ओळख रंजन कुमार अशी झाली आहे. 

पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक खुलासे समोर आले. संशयितांनी "ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब" च्या बहाण्याने लोकांना फसवल्याचे कबूल केले आणि त्यांनी आधीच लाखो रुपये कमावले होते. चौकशीत असेही उघड झाले की फसवणूक करणारे केवळ पुरुषांनाच नव्हे तर निपुत्रिक महिलांनाही आमिष दाखवत होते. त्यांच्या विशेष तंत्रामुळे गर्भधारणा शक्य होईल असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. त्या बदल्यात, त्यांना विविध टप्प्यांवर खंडणी मागितली जात होती. अनेक प्रकरणांमध्ये, महिलांना मानसिकदृष्ट्या इतके त्रास झाला होता की फसवणुकीचा बळी असूनही, त्या तक्रार दाखल करण्यासही कचरत होत्या.

मोबाईल, चॅट, सर्व पुरावे पोलिसांच्या हाती

पोलिसांनी आरोपींकडून चार मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. या फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॉल रेकॉर्ड, मेसेज आणि संशयास्पद चॅट्स असण्याची शक्यता आहे. सायबर सेल टीम आता या मोबाईल फोन्सची बारकाईने तपासणी करत आहे जेणेकरून ही टोळी किती काळापासून सक्रिय आहे आणि त्यांनी किती लोकांना बळी पाडले आहेत हे निश्चित होईल. आरोपींविरुद्ध फसवणूक आणि आयटी कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
All India Pregnancy Job ServiceTerrible job of All India Pregnancy Job ServiceUP Crime Newsऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिसउत्तर प्रदेश क्राईम

