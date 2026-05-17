/भारतातील 14 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट! वाऱ्याचा स्पीड 70 KM, भयानक वादळ आणि पाऊस

भारतातील 14 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट जारी केला आहे. 70 KM च्या स्पीडने वारे वाहतील. यासह भयानक वादळ आणि पावासाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Tomorrow Weather 18 May 2026 Thunderstorm And Heavy Rain Alert : भारताच्या हवामानात पुन्हा एकदा लक्षणीय बदल होणार आहे. 2026 चा मान्सून 26 मे पर्यंत देशात दाखल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मान्सूनपूर्व पावसाचे स्वरूप बदलले आहे. परिणामी, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) १७, १८ आणि १९ मे रोजी अनेक राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह 13 पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पावसासोबतच, ताशी 70 किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील. या काळात लोकांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
10 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, चार राज्यांमध्ये तीव्र उष्णतेची लाट थैमान घालणार आहे. डोंगराळ राज्यांसाठी विशेष इशारा जारी करण्यात आला आहे.
पूर्व उत्तर प्रदेशच्या खालच्या ट्रोपोस्फियरमध्ये चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती आहे. पश्चिम मध्य प्रदेश आणि आसपासच्या भागांच्या खालच्या ट्रोपोस्फियरमध्ये चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती आहे. याशिवाय, ईशान्य बिहारच्या खालच्या ट्रोपोस्फियरमध्ये चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती आहे. तर, उद्या, 18 मे रोजी देशाच्या उर्वरित भागात हवामान कसे असेल याबाबत देखील हवामान खात्याने अंदाज वर्तवला आहे.
देशातील 13 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. हवामान खात्यानुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या 13 राज्यांसाठी मुसळधार पाऊस आणि वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 70 किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. या पावसामुळे तापमानात 1 ते 2 अंशांची घट होण्याचीही शक्यता आहे.
जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कोकण आणि गोव्यातही मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारतात, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता आहे. अनेक भागांसाठी मुसळधार आणि अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाने म्हटले आहे की, येत्या दोन ते तीन दिवसांत नैऋत्य मान्सून आग्नेय अरबी समुद्र, नैऋत्य आणि आग्नेय बंगालचा उपसागर, अंदमान बेटे आणि उर्वरित अंदमान समुद्रात पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या मते, मान्सून 26 मे पर्यंत केरळमध्ये पोहोचू शकतो.