/पिक्चरपेक्षा डेंजर सीन! इमारतींपेक्षा उंच धुळीचं वादळ, अचानक सगळीकडे अंधार पडला, एका क्षणात भयानक हवामान

Rajasthan Weather: चित्रपटांमध्ये आपण थरारक वादळं अनेकदा पाहिली असतील. पिक्चरपेक्षा डेंजर सीन राजस्थानमध्ये पहायला मिळाला आहे. इमारतींपेक्षा उंच धुळीचं वादळ उठले. अचानक सगळीकडे अंधार पडला, एका क्षणात हवामान भयानक झाले. राजस्थानच्या चुरू जिल्ह्यात एका नैसर्गिक घटनेने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. एका शक्तिशाली धुळीच्या वादळाने आणि प्रचंड चक्रीवादळाने संपूर्ण सरदार शहराला वेढले. या वादळाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
30 मे 2026 रोजी सरदार शहरात दुपारी 2 वाजत अचानक रात्रीसारखा काळाकुट्ट अंधार पडला. अचानक वाळूचे वादळ उठले. दृश्यमानता जवळजवळ शून्यावर आली, ज्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांचा वेग मंदावला. समोरचं काही दिसेना अशी परिस्थिती निर्माण झाली. वाहन चालकांनी वाहनांच्या हेडलाईट्स लावाव्या लागल्या. वीजपुरवठा देखील खंडित झाला.
या अचानक आलेल्या वादळाने सरदार शहरच्या मुख्य बाजारपेठा आणि निवासी भागाला वेढा घातला. निसर्गाचे हे रौद्ररुप पाहून नागरिक भयभित झाले. सोसाट्याच्या वारा आणि धुळीपासून वाचण्यासाठी लोक बचावासाठी पळू लागले. या भीषण वादळामुळे शहराच्या अनेक भागांमध्ये झाडे उन्मळून पडले. तसेच विजेचे खांब कोसळले. यामुळे अनेक भागांतील वीजपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. हवामान विभागाने (IMD) संपूर्ण राजस्थानसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे.
जयपूर हवामान केंद्रानुसार, राज्यात सक्रिय झालेल्या नवीन पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे हवामानात भयानक बदल झाला आहे. चुरू (बिकानेर विभाग) व्यतिरिक्त जयपूर, अजमेर, भरतपूर, कोटा, जोधपूर आणि उदयपूर विभागांमध्ये ताशी 60 ते 70 किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह जोरदार धुळीची वादळ, हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.
काही भागांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीची शक्यता आहे. हे विशेष उल्लेखनीय आहे की, गेल्या 24 तासांत राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाची नोंद झाली असून, धोलपूरमधील बारी येथे सर्वाधिक 58 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
या वाळूच्या आणि धुळीच्या वादळामुळे जनजीवनावर परिणाम झाला. गेल्या अनेक दिवसांपासून भयानक उष्णतेचा सामना करणाऱ्या राजस्थानच्या लोकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या ऋतू बदलामुळे, राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये कमाल तापमान आता 44 अंश सेल्सिअसच्या खाली येईल, ज्यामुळे उष्णतेच्या लाटेपासून मोठा दिलासा मिळेल.
Crazy dust storm in Bikaner, Rajasthan. pic.twitter.com/J9j1I1rLBy— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 30, 2026