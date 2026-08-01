/पहलगामपासून अवघ्या 58 किलोमीटरवर दहशतवादी हल्ला, दीड वर्षानंतर कुलगाममध्ये अंदाधुंद गोळीबारात 2 कामगारांचा मृत्यू

पहलगामपासून अवघ्या 58 किलोमीटरवर दहशतवादी हल्ला झाला असून परिसरात भीतीदायक वातावरण आहे. या हल्ल्यात छत्तीसगडमधील दोन कामगारांचा मृ्त्यू झाला आहे. कुलगामच्या केल्लम परिसरात दहशतवादी हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात एका मजुराचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसऱ्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यावर उपचारादरम्यान त्याने श्वास सोडला. मृताची ओळख पटली असून त्याचे नाव दीपक रात्रे 24 वर्षीय आणि दुसऱ्याचा नाव भूपिंदर 28 वर्षीय असं आहे.
#WATCH | Kulgam, Jammu and Kashmir: Security forces have launched a fresh search operation in the area following a terrorist attack on non-local residents.— ANI (@ANI) August 1, 2026
Security personnel have cordoned off the location to track down the attackers. More details awaited.
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