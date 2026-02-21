दिल्लीत अतिरेकी हल्ल्याचा कट; लाल किल्ला आणि चांदणी चौकात हाय अलर्टची घोषणा

Another Terror Attack Warning In Delhi: राजधानी दिल्लीत सुरक्षा यंत्रणांनी हाय अलर्ट जारी केला आहे. गोपनीय माहितीनुसार, दिल्लीसह भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाल किल्ला, चांदणी चौक लष्कर-ए-तैय्यबाच्या निशाण्यावर असल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असला तरी मोठ्या बाजारपेठातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. गुप्तचर संस्थांच्या माहितीनुसार, 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथील मशिदीवर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये लष्कर-ए-तैयबाकडून आयईडी हल्ल्यांची योजना आखली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कर-ए-तैयबा हे संघटन एक तात्कालिक विस्फोटक हल्ल्याची योजना करत आहेत. दिल्लीच्या चांदणी चौकामध्ये स्थित असलेले एक मंदिर या अतिरेकी हल्ल्याचा मुख्य निशाणा बनू शकतो. त्यामुळे धार्मिक स्थळे आणि लाल किल्ला परिसरातील पर्यटक भागात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. दिल्लीतील हल्ल्याच्या इशाऱ्यामुळे सुरक्षा दलांना अधिकाधिक सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सुरक्षा अधिकारी हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. नागरिकांनाही दक्षतेचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ कार बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला होता. हा हल्ला दिल्लीमध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या सर्वात विनाशक दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक होता. ज्यामध्ये लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ स्फोटकांनी भरलेल्या हुंडई आय20 या कारमध्ये स्फोट झाला. या घटनेचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कडून केला जात आहे. आत्तापर्यंतच्या तपासात संबंधित गाडी चालकाचे नाव उमर मोहम्मद उर्फ उन नबी असे समोर आले. जो फरीदाबादमधील अल-फलाही विद्यापीठाशी संबंधित डॉक्टर होता. फरिदाबादमधून सुरक्षा एजन्सीने फरिदाबादमध्ये तब्बल 2,900 किलो स्फोटके जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर काही तासातच हा बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला होता. या प्रकरणात दहशतवादी मॉड्यूलच्या डॉ. मुझम्मिल आणि डॉ. आदिल रातेर अशा नावाच्या व्यक्तींसह अनेक प्रमुख सदस्यांनाही अटक करण्यात आली.