हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड, थायलंडच्या 13 मुली ताब्यात, अशोकमामा घेऊन यायचा अन् 5000 रुपयांमध्ये...

Sex Racket Busted: सुरतमधील जहांगीरपुरा येथील पार्क पॅव्हेलियन हॉटेलमध्ये एका हाय-प्रोफाइल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला. पोलिसांनी 13 थाई महिला आणि 9 पुरुषांना अटक केली आहे. हॉटेल मॅनेजरने चौकशीत धक्कादायक खुलासे केले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 14, 2025, 10:58 PM IST
Sex Racket Busted: गुजरातच्या सूरत शहरातील जहांगीरपुरा भागातील पार्क पॅव्हेलियन नावाच्या हॉटेलमध्ये चालणाऱ्या एका हाय-प्रोफाइल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई केली. या कारवाईत थायलंडमधील 13 परदेशी महिलांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी एकूण 13 तरुणी आणि 9 पुरुषांना अटक केली आहे. इतर आरोपींचा शोध सुरु आहे. हाय-प्रोफाइल सेक्स रॅकेट चालवणारे लोक हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांकडून 3500 ते 5000 रुपये आकारत होते. थाई महिलांना 1500 रुपये दिले जात होते. सूरत शहरातील जहांगीरपुरा भागात व्हॉट्सअॅपद्वारे हे सेक्स रॅकेट चालवले जात होते.

सुरत पोलिसांच्या AHTU जहांगीरपुरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील जहांगीराबाद कॅनाल रोडवरील वासू पूज्य इन्फ्रा बिल्डिंगच्या चौथ्या मजल्यावर असलेल्या पार्क पॅव्हेलियन हॉटेलमध्ये बेकायदेशीर वेश्याव्यवसाय सुरू आहे अशी माहिती मिळाली होती. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि हॉटेलचा दरवाजा ठोठावला. परंतु आतून कोणीही उत्तर दिलं नाही. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत हॉटेलच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला.

पोलिसांनी तोडला दरवाजा

दरवाजा तोडून आत प्रवेश केल्यानंतर, पोलिसांना प्रथम एक हॉल सापडला जिथे एक काउंटर टेबल आणि खुर्च्या ठेवल्या होत्या. काउंटरच्या डाव्या बाजूला असलेल्या कॉरिडॉरमधून पुढे गेल्यावर, 403 क्रमांकाच्या खोलीत 7 लोक असल्याचं आढळलं. पोलिसांनी हॉटेलमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या रूपेश उर्फ ​​रूपेश मिश्रा नावाच्या व्यक्तीची चौकशी सुरू केली. त्याने पोलिसांसमोर कबूल केलं की, तो ग्राहकांकडून पैसे घेऊन त्यांना परदेशी महिलांशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करु देत होता. याशिवाय, संजय हिंगाडे आणि राहुल सोलंकी हॉटेलमध्ये हाऊसकीपिंग करायचे, तर बिपिन उर्फ ​​बंटी बाबरिया मॅनेजर म्हणून काम करायचा.

अशाप्रकारे सुरु होतं रॅकेट

चौकशीदरम्यान रूपेश मिश्राने पोलिसांना सांगितले की, या रॅकेटचा मुख्य संचालक विजय मोहन कस्तुरे आहे, जो हॉटेलचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार सांभाळतो. हे रॅकेट व्हॉट्सअॅपद्वारे चालवलं जात होतं आणि ग्राहकांकडून ऑनलाइन पेमेंट घेतलं जात होतं. हे सर्व पैसे योगेश दिलीपभाई तळेकर नावाच्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात जात होते. याशिवाय अशोक मामा नावाचा ड्रायव्हर महिलांना आणत आणि घेऊन जात असे.

एका ग्राहकाकडून घेतले जात होते 5000 रुपये

रूपेश मिश्राने पोलिसांना सांगितलं की, ग्राहकांकडून एका वेळी 3500 आणि 5000 रुपये घेतले गेले. त्यापैकी 2000 रुपये विजय कस्तुरे यांनी कमिशन म्हणून ठेवले होते, तर 1500 महिलांना दिले जात होते. या छाप्यादरम्यान, हॉटेलच्या खोली क्रमांक 407 मधून 9 परदेशी महिलांसह एकूण 13 महिलांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली आहे.

पोलिसांनी हॉटेल मॅनेजर आणि ग्राहकांसह एकूण 9 आरोपींना अटक केली आहे आणि 13 परदेशी महिलांना पुढील चौकशीसाठी जहांगीरपुरा पोलिस ठाण्यात सोपवले आहे. 

 

FAQ

1) सेक्स रॅकेट म्हणजे काय? तो कायद्याने कसा परिभाषित केला जातो?

सेक्स किंवा लैंगिक रॅकेट म्हणजे महिलांचे, मुलांचे किंवा अल्पवयीन व्यक्तींचे शोषण करून व्यावसायिक लैंगिक सेवांसाठी (प्रॉस्टिट्यूशन) वापरणे. ITP Act, १९५६ अंतर्गत, "प्रॉस्टिट्यूशन" ही व्यावसायिक उद्देशाने लैंगिक शोषण किंवा दुरुपयोग आहे. हा कायदा १९५० च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या करारानुसार बनवला गेला. वेश्याव्यवसाय स्वतः गुन्हा नाही, पण ब्रोthel चालवणे, दलाली (pimping), ग्राहक शोधणे (soliciting) किंवा सार्वजनिक ठिकाणी असे करणे गुन्हा आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ३६६(A), ३७२ आणि ३७३ अंतर्गत अल्पवयीनांच्या तस्करीला १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे.

2) सेक्स रॅकेट रोखण्याचे मुख्य कायदे कोणते?
अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, १९५६ (ITP Act): हा मुख्य कायदा आहे, ज्याला SITA (Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act) म्हणूनही ओळखले जाते. १९८६ मध्ये सुधारित (PITA). याने ब्रोthel चालवणे, दलाली आणि तस्करी रोखली जाते.
मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक, २०१८: ITP Act ला पूरक, ज्यात तस्करीची व्यापक व्याख्या (लैंगिक शोषण, गुलामी, अवयव तस्करी) आहे.
IPC कलमे: ३६६(A) (अल्पवयीन मुलींची तस्करी), ३७० (मानवी तस्करी), ३७६ (बलात्कार).
POCSO कायदा, २०१२: अल्पवयीनांसाठी, ज्यात १८ वर्षांखालील मुलांबरोबर लैंगिक संबंध गुन्हा आहे.
बॉन्डेड लेबर सिस्टम (अवरोध) कायदा, १९७६: जबरदस्तीने काम करवून घेण्यासाठी.

3)  सेक्स रॅकेटच्या तक्रारी कशा कराव्यात?

पोलीस स्टेशन: स्थानिक पोलीस ठाण्यात FIR दाखल करा. ITP Act अंतर्गत तक्रार.
राष्ट्रीय हेल्पलाइन: महिला हेल्पलाइन १८१ किंवा चाइल्डलाइन १०९८.
ऑनलाइन: National Commission for Women (NCW) वेबसाइट किंवा cybercrime.gov.in (सायबर तस्करीसाठी).
NGO: Durbar Mahila Samanwaya Committee सारख्या संस्था मदत करतात

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

