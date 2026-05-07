/Thalapathy 10th Marksheet: थालापती विजयची 10वीची मार्कशिट व्हायरल; मातृभाषेतले गुण ऐकून व्हाल हैराण!

Thalapathy Vijay 10th marksheet : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार आणि 'थालापती' म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता विजय सध्या त्याच्या ऐतिहासिक विजयामुळे आहे. मात्र, सोशल मीडियावर त्याच्या शिक्षणाविषयी आणि दहावीच्या गुणपत्रिकेविषयी एक वेगळीच चर्चा रंगली आहे. 'थालापती' विजय नक्की किती शिकला आहे आणि त्याची व्हायरल झालेली गुणपत्रिका काय सांगते? सविस्तर जाणून घेऊया.
तामिळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागडा अभिनेता आणि संभाव्य मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर म्हणजेच 'थालापती' विजय सध्या इंटरनेटवर ट्रेंड होतोय. विजयने 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) या पक्षाची स्थापना करून राजकीय मैदानात उडी घेतलीय. या पार्श्वभूमीवर, त्याच्या शालेय जीवनातील गुणपत्रिका व्हायरल झाल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झालीय.
सोशल मीडियावर विजयच्या नावाने एक गुणपत्रिका प्रचंड व्हायरल होत आहे, जी त्याच्या दहावीच्या (SSLC) परीक्षेची असल्याचे सांगितले जाते. या गुणपत्रिकेनुसार, विजयने सर्व विषयांत उत्तीर्ण होण्याइतपत गुण मिळवले आहेत. जरी तो 'रँक होल्डर' विद्यार्थी नसला, तरी त्याने आपले शालेय शिक्षण जिद्दीने पूर्ण केल्याचे यातून दिसून येते. चाहत्यांसाठी ही गुणपत्रिका म्हणजे त्यांच्या लाडक्या अभिनेत्याच्या संघर्षाची पहिली पायरी ठरत आहे.
विजयचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण चेन्नईतील नामांकित शाळांमधून झाले. त्याने विरंगमबक्कम येथील बाललोक मॅट्रिक्युलेशन हायर सेकेंडरी स्कूलमधून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले. सुरुवातीपासूनच त्याला अभिनयाची आवड होती, मात्र त्याच्या वडिलांनी, प्रसिद्ध दिग्दर्शक एस.ए. चंद्रशेखर यांनी, त्याने किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करावे अशी इच्छा व्यक्त केली होती.
दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर विजयने चेन्नईतील प्रसिद्ध 'लोयोला कॉलेज'मध्ये व्हिज्युअल कम्युनिकेशन या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. हे महाविद्यालय अनेक दिग्गज कलाकारांचे माहेरघर मानले जाते. मात्र, अभिनयाची ओढ इतकी तीव्र होती की, चित्रपटसृष्टीत संधी मिळताच त्याने आपले शिक्षण अर्धवट सोडले आणि पूर्णवेळ अभिनय क्षेत्रात कारकीर्द सुरू केली.
व्हायरल माहितीनुसार, विजय अभ्यासात सरासरी विद्यार्थी होता. गणित किंवा विज्ञानापेक्षा त्याला सांस्कृतिक उपक्रम आणि अभिनयात अधिक रस होता. वयाच्या 10 व्या वर्षी 'वेत्री' (1984) या चित्रपटातून त्याने बालकलाकार म्हणून काम सुरू केले होते. त्यामुळे पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रॅक्टिकल अभिनयाचे धडे तो सेटवरच गिरवत होता, ज्याचा परिणाम त्याच्या शालेय गुणांवरही थोडाफार दिसून आला.
आज विजय तामिळनाडूतील तरुण पिढीसाठी एक 'आयकॉन' आहे. तो राजकारणात आल्यामुळे त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेवर विरोधकांकडून चर्चा केली जात असली, तरी त्याच्या समर्थकांच्या मते, विजयचे सामाजिक भान आणि लोकांमध्ये मिसळण्याची वृत्ती ही कोणत्याही पदवीपेक्षा मोठी आहे. त्याने नुकताच बोर्ड परीक्षेत उत्तम गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून शिक्षणाप्रती आपला आदर व्यक्त केला होता.
विजयची गुणपत्रिका व्हायरल होण्यामागे एक सकारात्मक संदेशही आहे. केवळ परीक्षेत मिळवलेले गुण तुमचे भविष्य ठरवत नाहीत, तर तुमची मेहनत आणि कला तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेऊ शकते, हे विजयने सिद्ध केले आहे. सरासरी गुण मिळवणारा एक मुलगा आज देशातील सर्वाधिक मानधन घेणारा अभिनेता बनला आहे, हा प्रवास थक्क करणारा आहे. सोशल मीडियावरील व्हायरल गुणपत्रिकेच्या सत्यतेला अधिकृत दुजोरा नसला तरी विजयच्या शैक्षणिक प्रवासाची चर्चा त्याच्या आगामी राजकीय वाटचालीसाठी महत्त्वाची ठरतेय. एक 'मास हिरो' म्हणून त्याची लोकप्रियता शिक्षणाच्या पलीकडे गेलेली आहे.