ऐतिहासिक निकालानंतर थालापती विजयच्या एका फोटोमुळे तामिळनाडूत खळबळ! 'पोराने पक्षच उद्ध्वस्त केला'

Thalapathy Vijay and M Karunanidhi Photo: तामिळनाडूच्या राजकारणात आता एका नव्या चेहऱ्याची आणि सळसळतं रक्त असणाऱ्या नेतृत्वाने प्रवेश केला आहे. पक्ष स्थापन केल्यानंतर फक्त दोन वर्षातच सुपरस्टार थालापती विजयने तामिळनाडूच्या राजकारणात जबरदस्त विजय नोंदवला आहे. सोमवारी निवडणुकीचे निकाल निकाल आल्यानंतर फक्त तामिळनाडूच नाही, तर संपूर्ण देशभरात थालापती विजयच्या नावाची चर्चा आहे. त्यातच आता चित्रपट दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा उर्फ RGV ने एक जुना फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो महत्त्वाचा आहे, कारण त्यात विजय आहे.
हा फोटो सर्वांचं लक्ष वेधून घेत असून, आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. याचं कारण हा फोटो विजय लहान असतानाचा आहे. पण सर्वात लक्षवेधक बाब म्हणजे, विजय तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधी यांच्यासोबत आहे. त्यांना कलैगनार असंही म्हटलं जायचं.
सोमवारी तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत सुपरस्टार थालापती विजयच्या टीव्हीके (तमिलगा वेट्री कड़गम) पक्षाला 108 जागा मिळाल्या. यासह तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. टीव्हीकेकडे बहुमतासाठी 10 जागा कमी आहेत. मात्र सत्तेचं गणित जुळल्यानंतर विजय मुख्यमंत्रीपदी असणारे हे नक्की आहे. विजयच्या ऐतिहासिक विजयाचा सर्वाधिक फटका तामिळनाडूच्या सत्तेच्या चाव्या असणाऱ्या DMK ला (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) बसला आहे. मागील निवडणुकीत डीएमकेला 133 जागा मिळाल्या होत्या. पण यावेळी 74 जागा कमी आल्या असून, फक्त 59 जागाच जिंकता आल्या.
रामगोपाल वर्मा यांनी उपहासात्मकपणे हा फोटो शेअर केला आहे. फोटोत डीएमके पक्षाचे संस्थापक एक करुणानिधी आहेत, जे पाच वेळा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. ते एका उद्धाटन कार्यक्रमात लालफित कापताना दिसत आहेत. त्यांच्या उजव्या हाताला विजयचे वडील आणि प्रसिद्ध तामिळ चित्रपट निर्माते एस ए चंद्रशेखर आहेत. त्यावेळी लहान असणारा विजय करुणानिधी यांच्या मागे उभा आहे.
Kalaingar wouldn’t have dreamed that the kid behind him would one day destroy his party pic.twitter.com/7NNp6Ge73S
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 5, 2026
करुणानिधींच्या निधनानंतर, त्यांचे पुत्र एम.के. स्टालिन यांनी 'डीएमके'ची (DMK) सूत्रे हाती घेतली. या निवडणुकीपर्यंत स्टालिन यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. मात्र आता त्यांना मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवरुन पायऊतार व्हावं लागणार आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणात करुणानिधी हे आजही एक अत्यंत प्रभावशाली आणि दिग्गज व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. ज्या 'डीएमके' पक्षाची स्थापना त्यांनी स्वतः केली होती, त्या पक्षातून बाहेर पडल्यानंतरच एम.जी.आर. यांनी आपला स्वतंत्र पक्ष 'एआयएडीएमके' (AIADMK) स्थापन केला. गेल्या जवळपास 60 वर्षांपासून, या दोन्ही पक्षांनी आलटून-पालटून तामिळनाडूतील सत्तेची सूत्रे सांभाळली आहेत.
हा फोटो शेअर करताना रामगोपाल वर्मा यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "कलैगार यांनी स्वप्नातही विचार केला नसेल की, मागे उभा असलेला मुलगा एक दिवस त्यांचा पक्ष उद्ध्वस्त करेल". यानंतर सोशल मीडिया युजर्सनी त्यावर कमेंट करण्यास सुरुवात केली.
एका युजरने म्हटलं की, "त्या मुलाने नाही तर जनेतेने पक्षाला उद्ध्वस्त केलं आहे". एकाने लिहिलं आहे की, "मागे उभे असणारेच जास्त घातक असतात".