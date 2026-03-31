Thalapathy Vijay Net Worth : कोट्यवधींच्या कार, 10 घरं अन् कर्ज... घटस्फोट, प्रेमप्रकरणामुळं चर्चेत असणाऱ्या थालापती विजयची एकूण संपत्ती किती?

Thalapathy Vijay Net Worth : एखाद्या कलाकावर चाहत्यांचं जीवापाड प्रेम म्हणजे नेमकं काय याची प्रचिती आणि अनोखं दर्शन अनेकदा दाक्षिणात्य कलाविश्वामध्ये पाहायला मिळतं. अशाच लोकप्रिय कलाकारांच्या यादीत येणारं एक नाव म्हणजे थालापती विजय. सिनेविश्वापासून फारकत घेतली असली तरीही विजयचा प्रेक्षकवर्ग काही कमी झालेला नाही. उलटपक्षी हे चाहते त्याच्या राजकीय कारकिर्दीसाठीसुद्धा प्रचंड उत्सुक आहेत.
रुपेरी पडद्यावरील नाट्याला दूर लोटक विजयनं राजकीय नाट्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. आगामी तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची रिंगणात उतरून जनमताचा कौल नेमका काय असतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव तो घेणार आहे. विजय तामिळनाडू विधानसभेच्या पेरंबूर आणि त्रिची पूर्व या मतदारसंघांतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. तमिळेगा वेत्री कळ्घम (Tamilaga Vettri Kazhagam) नावाच्या त्याच्या पक्षातून एकूण 234 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. ज्यासाठी 23 एप्रिल 2026 रोजी मतदान पार पडणार आहे.
निवडणुकीमध्ये नशिब आजमावू पाहणाऱ्या थालापती विजयनं नुकतंच प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून संपत्तीचा एकूण आकडा जाहीर केला. ज्यानुसार तो 404.58 कोटी रुपयांच्या एकूण संपत्तीचा मालक आहे. 2045-25 मध्ये त्याचं एकूण उत्पन्न 184 कोटी रुपये होतं. राहिला मुद्दा त्याच्या संपत्तीच्या विभागणीचा तर, यामध्ये
काही दिवसांपूर्वी थालापती विजय आणि त्याच्या पत्नीच्या वैवाहिक नात्यात दुरावा आल्याचं स्पष्ट झालं. 27 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर या नात्यात दुरावा आला असला तरीही प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार विजयनं संगीता सोर्नालिंगमच्या नावेही बरीच गुंतवणूक केली आहे. ज्यामध्ये...
अशा आर्थिक तरतुदींचा समावेश आहे.
फक्त पैसे आणि गुंतवणूकच नव्हे तर, थालापती विजयकडे अनेक महागड्या कारडी आहेत. ज्यामध्ये 3 कोटींच्या टोयोटा लॅक्ससचाही समावेश आहे. विजयकडे असणाऱ्या या कारची एकत्रित किंमत 7 कोटी 45 लाख रुपये इतकी असून यामध्ये Toyota Lexus, बीएमडब्ल्यू, Toyota Vellfire, Maruti Swift आणि TVS XL Super यांचाही समावेश आहे.
नीलंकरई, उरूर, मायलापुर, पडुर, कोराट्टूर, सालीग्रामम आणि शोलिंगनल्लूर अशा विविध ठिकाणी विजयची 10 घरं आहेत. त्याच्या पत्नीकडे असणाऱ्या दागदागिन्यांचा विचार केल्यास 2 किलो चांदी, 3132 ग्राम सोनं, 134.91 कॅरेट हिऱ्यांचा समावेश आहे.
फक्त श्रीमंतीच नव्हे, तर प्रतिज्ञापत्रानुसार विजयवर 76 कोटींचं कर्जही आहे. यामध्ये त्यांचे वडील एस.ए.चंद्रशेखर 3.02 कोटी रुपये, आई शोभाच्या नावे 87 लाख रुपये, पत्नी संगीतावर 12.60 कोटी रुपये, मुलगा जेसनवर 8.78 लाख रुपये आणि मुलगी दिव्या साशावर 4.6 लाखांचं कर्ज आहे.
एकिकडे विजयच्या संपत्तीच्या आकड्यानं सर्वांच्याच नजरा हेरल्या असतानाच दुसरीकडे विजयचं खासगी आयुष्यसुद्धा चर्चेचा विषय ठरत आहे. ज्यामध्ये वैवाहित आयुष्यात आलेला दुरावा आणि त्यानंतर कथित स्वरुपात अभिनेत्री त्रिशासोबतचं प्रेमप्रकरण अनेकांच्याच भुवया उंचावून गेलं.