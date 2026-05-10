/Trisha Krishnan: गोल्डन ब्लाउज अन् निळी साडी..., थालापती विजय यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीला त्रिशा कृष्णनची विशेष हजेरी

TN CM Vijay Oath Ceremony: थलपथी विजय 10 मे रोजी सकाळी 10 वाजता चेन्नई येथील नेहरू स्टेडियममध्ये मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यावेळी अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन देखील नेहरू स्टेडियममध्ये दाखल झाली आणि सगळ्यांच्या नजारा तिच्या लुककडे वळल्या.
Trisha Krishnan at Thalapathy Vijay CM Oath Ceremony: तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता थलपती विजय यांनी राजकारणात दमदार एन्ट्री करत तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026 मध्ये मोठा विजय मिळवला आहे. त्यांच्या तमिळगा वेट्री कळघम (TVK) पक्षाला राज्यभरातून मोठा जनाधार मिळाल्यानंतर आता विजय आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. चेन्नईतील नेहरू स्टेडियममध्ये सकाळी 10 वाजता हा भव्य शपथविधी सोहळा पार पडला असून, या कार्यक्रमाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले होते.
शपथविधीपूर्वीपासून विजय यांच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. दरम्यान, अभिनेत्री तृषा कृष्णनही या सोहळ्यासाठी नेहरू स्टेडियममध्ये दाखल झाल्याने चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. शपथविधीला उपस्थित राहण्यापूर्वी तृषा विजय यांच्या निवासस्थानी गेल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यानंतर ती थेट कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्या. त्यांच्या आगमनाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये तृषाची कार नेहरू स्टेडियममध्ये प्रवेश करताना दिसते. मात्र, यावेळी तिने माध्यमांशी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ती थेट कार्यक्रमस्थळी गेल्या. त्यांच्या उपस्थितीमुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या असून चाहत्यांकडूनही अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
Actor Trisha at TVK chief Vijay’s swearing in ceremony pic.twitter.com/iT53Gk2xud— Vasudha Venugopal (@Vasudha156) May 10, 2026
Actor Trisha Krishnan warmly greets TVK chief Vijay's sister and mother as she arrives at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium for his swearing-in as Tamil Nadu CM.#tamilnadulegislativeassemblyelection2026 #TVKVijay #trisha pic.twitter.com/nfRiJ9cMNx— News Now SamacharaM (@Now_SamacharaM) May 10, 2026
थलपती विजय आणि तृषा कृष्णन यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. ‘घिल्ली’, ‘थिरुपाची’, ‘आथी’ आणि ‘कुरुवी’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या जोडीला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिले. दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आजही चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय मानली जाते. त्यामुळेच त्यांच्या मैत्री आणि नातेसंबंधांबाबत सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना दिसतात. मात्र, या चर्चांवर विजय किंवा तृषा यांनी कधीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
Actress Trisha at Nehru Stadium !— Congress for Telangana (@Congress4TS) May 10, 2026
నెహ్రూ స్టేడియంలో హీరోయిన్ త్రిష!#TVK #TVKVijayHQ #Vijay #TVKVijay pic.twitter.com/Z7wbcVPpxW
दरम्यान, अभिनेता ते मुख्यमंत्री असा थलपती विजय यांचा प्रवास तमिळनाडूच्या राजकारणात महत्त्वाचा मानला जात आहे. चित्रपटसृष्टीत प्रचंड लोकप्रियता मिळवल्यानंतर आता ते राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.