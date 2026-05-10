लाडक्या बहिणींना ₹2500 रुपये, 8 ग्रॅम मोफत सोनं... कोणत्या आश्वासनांमुळं थालापती यांचा 'विजय'?

Thalapathy Vijay Oath Ceremony Tamil Nadu CM : तामिळनाडूमध्ये अखेर बहुमताचं आव्हान पेलल्यानंतर थालापती विजय आणि त्यांचा पक्ष Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) इतरही आव्हानांसाठी सज्ज झाला आहे.
Thalapathy Vijay Oath Ceremony Tamil Nadu CM : सिनेविश्वातून थेट राजकारणाकडे पूर्णवेळ मोर्चा वळवणाऱ्या थालापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षावर तामिळनाडूच्या जनतेनं विश्वास टाकला. प्रचंड मतांनी या पक्षाच्या उमेदवारांचा आणि एका अर्थी थालापती विजय यांनासुद्धा यश मिळालं. निवडणुकीच्या रिंगणातील आव्हानांचा सामना केल्यानंतर आता विजय यांच्यासह त्यांच्या पक्षापुढं जाहीरनाम्यात जनतेला दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे.
तामिळनाडूच्या राजकारणाबाबत सखोल माहिती असणाऱ्या जाणकारांच्या मते इथं निवडणूक जिंकणं जरी सोपं असलं तरीही शासनाच्या चाव्या हाती आल्यानंतर प्रत्यक्ष राज्यकारभार चालवणं आव्हानात्मक असेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान विजय यांच्या Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) पक्षानं अनेक आश्नासनांचा भडिमार जनतेवर केला होता. यामध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी, शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा, युवांसाठी कौशल्याला वाव देणारे उपक्रम, भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई आणि जनकल्याण योजनांचा समावेश होता. मात्र, आता सत्तासिंहासनावर बसल्यानंतर महत्त्वाचा प्रश्न असेल तो म्हणजे या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी पुरेशी संसाधनं आणि आर्थिक क्षमतेचा. ज्यामुळं आता विजय यांची खरी अग्निपरीक्षा असेल.
तामिळनाडू हे भारतातील विकसित राज्यांपैकी एक असलं तरीही या राज्यावर कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे ही बाबसुद्धा नाकारता येत नाही. अधिकृत आणि आर्थिक क्षेत्रातील काही अंदाजांनुसार हे कर्ज लाख- कोटींमध्ये असून, ते वाढतच आहे. प्रामुख्यानं हे कर्ज नागरी योजना, अनुदान, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि व्याजाच्या परताव्यासाठी घेण्यात आलं आहे. त्यामुळं नव्या सरकारपुढं हे आव्हान असेल. एकिकडे विकासयोजना पुढे नेण्यासमवेत राज्यात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी आता खर्च आणि तिजोरीमध्ये जमलेल्या रकमेत संतुलन राखणं TVK सरकारला जमतं का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.