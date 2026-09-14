/मोठी बातमी! थलपती विजय यांचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात, तामिळनाडूच्या राजकारणात सर्वात मोठा झटका

तामिळनाडूच्या राजकारणातून सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांच्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तसंच त्यांच्या खुर्चीवर संकटाचे ढग घोंघावत आहेत. थलपती विजय यांना त्यांच्याच मित्रपक्षांनी मोठा झटका दिला आहे. राज्यात 6 ऑक्टोबर विधानसभा पोटनिवडणुका होणार आहेत. या पोटनिवडणुकीपूर्वीच CPI आणि CPM या डाव्या पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची घोषणा केल्यामुळे थलपती विजय यांच्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
Did Thalapathy Vijay Not Expect Trisha’s Entry?— greatandhra (@greatandhranews) September 13, 2026
Vijay appears visibly uncomfortable the moment Trisha enters the frame. Coincidence or an unexpected moment? pic.twitter.com/6ekR9099Yf