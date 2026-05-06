8 वर्षांपूर्वीच्या ‘TN 07 CM 2026' नंबर प्लेटचं थालापती विजय यांच्या यशाशी खास कनेक्शन; दृश्य बरंच काही सुचवणारं

Thalapathy Vijay Tamil Nadu Victory : दाक्षिणात्य कलाजगतामध्ये काही अभिनेत्यांच्या नावापुढं सुपरस्टार या विशेषणासह काही दाक्षिणात्य विशेषणंसुद्धा लागतात. असंच एक नाव म्हणजे थालापती विजय. थालापती या शब्दाचा अर्थ 'कमांडर'. चित्रपटसृष्टी गाजवणाऱ्या थालापती विजय यांनी आता राजकीय वर्तुळात एका नव्या पर्वाची सुरुवात अगदी दणक्यात केली आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजय यांच्या TVK पक्षाला मोठं यश मिळालं. ज्यानंतर या राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी त्यांच्या पक्षाला दारं उघडली असून, विजय यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदही येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सत्तास्थापनेची गणितं आका काही दिवसांतच स्पष्ट होतील आणि या शक्यतांना प्रत्यक्षरुपही मिळेल. पण, त्याआधी एक असा योगायोग समोर आला आहे, जो पाहून सारेच हैराण आहेत. सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल याचा नेम नसतो आणि यावेळी पुन्हा तेच सिद्ध होत आहे. विजय यांना मिळालेल्या यशानंतर त्यांच्याच 'सरकार' या चित्रपटातील एक दृश्य व्हायरल होत आहे. 2018 मध्ये प्रदर्शिक झालेल्या या चित्रपटातील दृश्यामध्ये त्यांची कार दिसत असून, या कारची नंबर प्लेटच अधिक लक्ष वेधतेय. ज्यावर लिहिलेला कारचा क्रमांक आहे, ‘TN 07 CM 2026’.
8 वर्षांपूर्वी या गोष्टीकडे अनेकांचं लक्ष गेलं नाही, कारण इतर नंबर प्लेटप्रमाणंच हीसुद्धा होती. मात्र, या वर्षाशी आणि तामिळनाडूच्या निवडणुकीशी तिचं नातं जोडल्यास एका अर्थी ही थालापतींच्या यशाचीच भविष्यवाणी असल्याचं चाहते म्हणत आहेत. प्रत्यक्ष राजकारणात विजय यांनी अतिशय दमदार प्रवेश केला असतानाच त्यांच्या 'सरकार' या चित्रपटालाच ते प्रत्यक्ष आयुष्यात जगत असल्याचं म्हटलं जात आहे. काहींनी नंबर प्लेटच्या त्या सीनला योगायोग म्हटलं तर काहींनी तिला भविष्यवाणी म्हटलं. विजय यांच्यावरील प्रेमापोटी चाहते सध्या प्रचंड भारावले आहेत हेच खरं.
'सरकार' या चित्रपटामध्ये विजय एका अशा भूमिकेत दिसतात जो नेता भ्रष्ट यंत्रणेच्या विरोधात भूमिका मांडतो. अतिशय स्पष्ट विचार असणारा, प्रामाणिक आणि तितकाच निडर असा नेता त्यांनी चित्रपटात साकारला होता, जो सामान्यांच्या हक्कांसाठी लढा देतो. याच चित्रपटात हा नेता मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचत असल्याचंही दाखवण्यात आलं आहे. आता 2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजय यांना मिळालेलं जनमत पाहता या चित्रपटाला त्यांचे चाहते आणि समर्थक प्रत्यक्ष आयुष्याशी जोडताना दिसत आहेत.