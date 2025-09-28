English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
थलापती विजयचं खरं नाव काय? शिक्षण, नेटवर्थ किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

Thalapathy Vijay: थलापतीचं खरं नाव काय? ते कितवी शिकलेयत? त्यांचे नेटवर्क किती? सर्वकाही जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 28, 2025, 10:59 AM IST
थलापती विजय

Thalapathy Vijay: तामिळनाडूतील करूर येथे 27 सप्टेंबरला थलापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या रॅलीत भीषण चेंगराचेंगरी झाली. यात 39 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात 10 मुले आणि 17 महिलांचा समावेश आहे. हजारो लोकांच्या गर्दीत ही दुर्घटना घडली. विजय यांनी तात्काळ भाषण थांबवून शांततेचा आवाहन केले. यानंतर सीएम स्टालिन यांनी चौकशी आयोग नेमला आणि पीडित कुटुंबांना मदत जाहीर केली. ही घटना विजय यांच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का देणारी आहे. विजय हे दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आहेत, ज्यांनी गेल्या वर्षी तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) पक्ष स्थापन केला. थलापतीचं खरं नाव काय? ते कितवी शिकलेयत? त्यांचे नेटवर्क किती? सर्वकाही जाणून घेऊया.

थलापतीचं खरं नाव काय?

थलापती विजय यांचे खरे नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर आहे. 22 जून 1974 रोजी चेन्नईत जन्मलेले हे सुपरस्टार अभिनेते-राजकारणी आहेत. त्यांचे वडील एस.ए. चंद्रशेखर दिग्दर्शक आहेत, तर आई शोबना समर्थ अभिनेत्री. लहानपणापासून चित्रपटसृष्टीत असलेले विजय तामिळ चित्रपटांचे 'थलापती' म्हणून ओळखले जातात. राजकारणात प्रवेश करून त्यांनी सामाजिक बदलाचे ध्येय समोर ठेवले आहे.

थलापतीचं शिक्षण किती?

विजय यांनी फातिमा मॅट्रिक्युलेशन हायस्कूलमधून शालेय अभ्यास पूर्ण केला. नंतर मद्रास विद्यापीठात विज्युअल कम्युनिकेशन शाखेत पदवीसाठी प्रवेश घेतला, पण अभिनयाच्या व्यस्ततेमुळे तो अभ्यास पूर्ण झाला नाही. मात्र 2007 मध्ये एमजीआर शिक्षण संस्थेने सामाजिक सेवेसाठी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवीने सन्मानित केले. विजय यांचे शिक्षण जीवनाचे धडे शिकवणारे आहे.

किती आहे नेटवर्थ?

मीडिया अहवालानुसार, विजय यांची एकूण संपत्ती सुमारे 600 कोटी रुपयांची आहे. वार्षिक उत्पन्न 100 ते 120 कोटी आहे, ज्यात चित्रपट फी आणि जाहिरातींचा समावेश आहे. 'बीस्ट' सिनेमासाठी त्यांनी 100 कोटी फी घेतली, जी रजनीकांतांच्या 'दरबार'च्या 90 कोटींपेक्षा जास्त आहे. जाहिरातींमधून दरवर्षी 10 कोटी कमावतात. चेन्नईतील नीलंकराई बंगला ही त्यांची 100 कोटींची मालमत्ता आहे, जी टॉम क्रूझच्या घरापासून प्रेरित आहे.

लक्झरी कार कलेक्शन 

विजय यांच्याकडे लक्झरी वाहनांचा भव्य संग्रह आहे. यात रोल्स-रॉइस घोस्ट (8 कोटी), बीएमडब्ल्यू एक्स५ आणि एक्स६, ऑडी ए8 एल, रेंज रोव्हर इव्होक, फोर्ड मस्टँग, व्होल्वो एक्ससी90 आणि मर्सिडीज-बेंझ यांचा समावेश आहे. 

खासगी आयुष्य  

2024 मध्ये टीव्हीके पक्ष सुरू करून विजय राजकारणात सक्रिय झाले. 'वेलिचम वेलियरू' मोहिमेचा भाग म्हणून करूर रॅली आयोजित केली, जी दुर्दैवी ठरली.  ते संगीता विजय यांच्याशी विवाहित असून दाम्पत्याला दोन मुले आहेत. 

FAQ

प्रश्न: थलापती विजय यांचे खरे नाव आणि शिक्षण काय आहे?

उत्तर: थलापती विजय यांचे खरे नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर आहे. त्यांनी फातिमा मॅट्रिक्युलेशन हायस्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले आणि मद्रास विद्यापीठात विज्युअल कम्युनिकेशन शाखेत प्रवेश घेतला, पण अभिनयामुळे पदवी पूर्ण केली नाही. २००७ मध्ये त्यांना एमजीआर शिक्षण संस्थेने मानद डॉक्टरेट दिली.

प्रश्न: थलापती विजय यांची संपत्ती आणि कमाई किती आहे?

उत्तर: विजय यांची एकूण संपत्ती सुमारे ६०० कोटी रुपये आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १००-१२० कोटी रुपये आहे, ज्यात चित्रपट फी (उदा., ‘बीस्ट’साठी १०० कोटी) आणि जाहिरातींतून १० कोटींचा समावेश आहे. चेन्नईतील नीलंकराई बंगला ही त्यांची १०० कोटींची मालमत्ता आहे.

प्रश्न: थलापती विजय यांच्याकडे कोणत्या लक्झरी कार आहेत?

उत्तर: विजय यांच्याकडे रोल्स-रॉइस घोस्ट (८ कोटी), बीएमडब्ल्यू एक्स५ आणि एक्स६, ऑडी ए८ एल, रेंज रोव्हर इव्होक, फोर्ड मस्टँग, व्होल्वो एक्ससी९० आणि मर्सिडीज-बेंझ यांचा समावेश असलेला लक्झरी कार संग्रह आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

