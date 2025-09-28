थलापती विजयचं खरं नाव काय? शिक्षण, नेटवर्थ किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

Thalapathy Vijay: तामिळनाडूतील करूर येथे 27 सप्टेंबरला थलापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या रॅलीत भीषण चेंगराचेंगरी झाली. यात 39 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात 10 मुले आणि 17 महिलांचा समावेश आहे. हजारो लोकांच्या गर्दीत ही दुर्घटना घडली. विजय यांनी तात्काळ भाषण थांबवून शांततेचा आवाहन केले. यानंतर सीएम स्टालिन यांनी चौकशी आयोग नेमला आणि पीडित कुटुंबांना मदत जाहीर केली. ही घटना विजय यांच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का देणारी आहे. विजय हे दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आहेत, ज्यांनी गेल्या वर्षी तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) पक्ष स्थापन केला. थलापतीचं खरं नाव काय? ते कितवी शिकलेयत? त्यांचे नेटवर्क किती? सर्वकाही जाणून घेऊया.
थलापती विजय यांचे खरे नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर आहे. 22 जून 1974 रोजी चेन्नईत जन्मलेले हे सुपरस्टार अभिनेते-राजकारणी आहेत. त्यांचे वडील एस.ए. चंद्रशेखर दिग्दर्शक आहेत, तर आई शोबना समर्थ अभिनेत्री. लहानपणापासून चित्रपटसृष्टीत असलेले विजय तामिळ चित्रपटांचे 'थलापती' म्हणून ओळखले जातात. राजकारणात प्रवेश करून त्यांनी सामाजिक बदलाचे ध्येय समोर ठेवले आहे.
विजय यांनी फातिमा मॅट्रिक्युलेशन हायस्कूलमधून शालेय अभ्यास पूर्ण केला. नंतर मद्रास विद्यापीठात विज्युअल कम्युनिकेशन शाखेत पदवीसाठी प्रवेश घेतला, पण अभिनयाच्या व्यस्ततेमुळे तो अभ्यास पूर्ण झाला नाही. मात्र 2007 मध्ये एमजीआर शिक्षण संस्थेने सामाजिक सेवेसाठी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवीने सन्मानित केले. विजय यांचे शिक्षण जीवनाचे धडे शिकवणारे आहे.
मीडिया अहवालानुसार, विजय यांची एकूण संपत्ती सुमारे 600 कोटी रुपयांची आहे. वार्षिक उत्पन्न 100 ते 120 कोटी आहे, ज्यात चित्रपट फी आणि जाहिरातींचा समावेश आहे. 'बीस्ट' सिनेमासाठी त्यांनी 100 कोटी फी घेतली, जी रजनीकांतांच्या 'दरबार'च्या 90 कोटींपेक्षा जास्त आहे. जाहिरातींमधून दरवर्षी 10 कोटी कमावतात. चेन्नईतील नीलंकराई बंगला ही त्यांची 100 कोटींची मालमत्ता आहे, जी टॉम क्रूझच्या घरापासून प्रेरित आहे.
विजय यांच्याकडे लक्झरी वाहनांचा भव्य संग्रह आहे. यात रोल्स-रॉइस घोस्ट (8 कोटी), बीएमडब्ल्यू एक्स५ आणि एक्स६, ऑडी ए8 एल, रेंज रोव्हर इव्होक, फोर्ड मस्टँग, व्होल्वो एक्ससी90 आणि मर्सिडीज-बेंझ यांचा समावेश आहे.
2024 मध्ये टीव्हीके पक्ष सुरू करून विजय राजकारणात सक्रिय झाले. 'वेलिचम वेलियरू' मोहिमेचा भाग म्हणून करूर रॅली आयोजित केली, जी दुर्दैवी ठरली. ते संगीता विजय यांच्याशी विवाहित असून दाम्पत्याला दोन मुले आहेत.
उत्तर: थलापती विजय यांचे खरे नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर आहे. त्यांनी फातिमा मॅट्रिक्युलेशन हायस्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले आणि मद्रास विद्यापीठात विज्युअल कम्युनिकेशन शाखेत प्रवेश घेतला, पण अभिनयामुळे पदवी पूर्ण केली नाही. २००७ मध्ये त्यांना एमजीआर शिक्षण संस्थेने मानद डॉक्टरेट दिली.
उत्तर: विजय यांची एकूण संपत्ती सुमारे ६०० कोटी रुपये आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १००-१२० कोटी रुपये आहे, ज्यात चित्रपट फी (उदा., ‘बीस्ट’साठी १०० कोटी) आणि जाहिरातींतून १० कोटींचा समावेश आहे. चेन्नईतील नीलंकराई बंगला ही त्यांची १०० कोटींची मालमत्ता आहे.
उत्तर: विजय यांच्याकडे रोल्स-रॉइस घोस्ट (८ कोटी), बीएमडब्ल्यू एक्स५ आणि एक्स६, ऑडी ए८ एल, रेंज रोव्हर इव्होक, फोर्ड मस्टँग, व्होल्वो एक्ससी९० आणि मर्सिडीज-बेंझ यांचा समावेश असलेला लक्झरी कार संग्रह आहे.