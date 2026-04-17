महिलांना दरमहा 2500 रुपये, 8 ग्रॅम सोनं आणि 6 सिलिंडर; थलपती विजयने जारी केलं घोषणापत्र!

Thalapathy Vijays TVK Manifesto: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलपती विजय यांनी आपल्या टीव्हीके पक्षाच्या घोषणापत्राची आज घोषणा केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 17, 2026, 05:21 PM IST
थलापती विजय

Thalapathy Vijays TVK Manifesto: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेची घोषणा महायुती सरकारच्या पथ्यावर पडली होती. बिहारनंतर महाराष्ट्रात सुरु झालेली ही योजना देशभरात प्रसिद्ध झाली तसेच वेगवेगळ्या नावाने सुरुदेखील झाली. आणखी एका राज्यात महिलांना अशा योजनेचा लाभ मिळू शकतो. दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलपती विजय यांनी आपल्या तमिळगा वेट्री कझगम (टीव्हीके) पक्षाच्या घोषणापत्राची आज घोषणा केली. अभिनेत्यापासून राजकारणात उतरलेल्या विजय यांनी सामान्य माणसाच्या हितासाठी कल्याणकारी योजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विकास यांचा सुंदर मेळ साधला आहे. तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक 23 एप्रिल 2026 रोजी होणार असल्याने हे घोषणापत्र अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.

महिलांसाठी मोठी घोषणा

टीव्हीकेने गृहिणींसाठी दरमहा 2500 रुपयांची थेट आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. याशिवाय गरीब कुटुंबातील नवविवाहित मुलींसाठी 8 ग्रॅम सोने आणि रेशमी साडी देण्याचे वचनही दिले आहे. महिलांना 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याज कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाशिवाय राज्याचा विकास अशक्य असल्याचे विजय यांनी सांगितले. 

घरगुती गरजांसाठी मोफत सुविधा

प्रत्येक घराला दरमहा 200 युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. याशिवाय वर्षातून 6 एलपीजी गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. पाण्याच्या पाईपलाइन सुविधेसह घरगुती खर्चात मोठी बचत होणार आहे. या योजनांमुळे सामान्य कुटुंबांचा आर्थिक भार कमी होईल, असे पक्षाने स्पष्ट केले.

तरुणांसाठी रोजगार आणि शिक्षणाची हमी

बेरोजगार पदवीधरांना 4000 रुपये आणि डिप्लोमा धारकांना 2500 रुपये मासिक भत्ता मिळेल. इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 5000 ते 8000 रुपयांचे स्टायपेंड देण्यात येईल. पाच लाख तरुणांसाठी 18000 रुपयांची रोजगार सहायता योजना राबवली जाईल. सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवासी शाळा आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित तयारीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

शेतकरी, मच्छिमार आणि कामगारांसाठी विशेष योजना

पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 टक्के कर्जमुक्ती मिळेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाईल. मच्छिमारांसाठी किमान आधारभूत किंमत, बंदरकाळात 27 हजार रुपयांची मदत आणि 25 लाख रुपयांचा विमा कवच असेल. आंगणवाडी कार्यकर्त्यांना 18 हजार रुपये आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये पगार निश्चित करण्यात येईल. दीर्घकाळ सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना 15 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येईल.

वृद्धांची काळजी

प्रत्येक नागरिकाला मोफत आरोग्य तपासणी, स्वस्त औषधे आणि कॅन्सरसाठी विशेष विमा कवच मिळेल. वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांगांना दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन देण्यात येईल. ही योजना 15 लाख लोकांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सरकारी जमिनीवर मोफत घरकुल पट्टे देण्यात येतील.

एआय आणि नशामुक्त तमिळनाडू

टीव्हीकेने शासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. 'नशामुक्त तमिळनाडू' मोहीम राबवून युवकांना व्यसनांपासून दूर ठेवले जाईल. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा सुरक्षा निधी उभारला जाईल.

2026 साठी विजयचे काय स्वप्न?

विजय यांनी 2036 पर्यंत तमिळनाडूला 1.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. टीव्हीकेला डीएमके आणि एआयएडीएमके यांच्याविरोधातला तिसरा पर्याय म्हणून पुढे आणले जात आहे. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन समस्या सोडवणारे हे घोषणापत्र निवडणुकीत मोठा बदल घडवू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.हा घोषणापत्र केवळ आश्वासने नव्हे तर कृतीची दिशा दर्शवतो. विजय यांच्या टीव्हीकेने राज्याच्या राजकारणात नवीन आशा निर्माण केली आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

