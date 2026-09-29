/ठाण्यात खळबळ, ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यावर गोळीबार! दोन राऊंड फायरिंगनंतर उपचारादरम्यान मृत्यू

ठाण्यात ठाकरे गटाशी संबंधित कार्यकर्त्यावर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड फायर करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या हल्ल्यात पूर्णेकर गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे ठाण्यात खळबळ उडाली असून, गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून झाला आणि हल्ल्यामागे कोणाचा हात आहे, याचा तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यातील घोडबंदर रोड परिसरात ही गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड फायर करण्यात आल्याची माहिती आहे. गोळीबारानंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गोळीबार कोणत्या ठिकाणी आणि नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत झाला, याचा तपशील पोलिसांकडून तपासला जात आहे.
गोळीबारात प्रदीप पूर्णेकर यांना गंभीर दुखापत झाली. गोळी लागल्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले होते. डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने वैद्यकीय पथकाने त्यांच्यावर उपचार सुरू ठेवले. त्यानंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड गोळीबार झाल्याची प्राथमिक माहिती या प्रकरणात महत्त्वाची ठरत आहे. हल्लेखोरांनी कोणत्या शस्त्राचा वापर केला, गोळीबार किती अंतरावरून करण्यात आला आणि हल्ल्यानंतर आरोपी कोणत्या दिशेने पसार झाले, याबाबतची माहिती तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि इतर पुरावे पोलिस तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतात.
मृत प्रदीप पूर्णेकर हे ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या घटनेला राजकीय पार्श्वभूमी आहे का, याचाही तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र गोळीबारामागे राजकीय कारणच होते, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. हल्ल्याचे नेमके कारण, वैयक्तिक वाद, आर्थिक व्यवहार किंवा अन्य कोणता कारणात्मक संबंध आहे का, हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल. ठाण्यात यापूर्वीही राजकीय गटांमध्ये वाद आणि हिंसक घटना घडल्याचे वृत्त आले आहे; मात्र त्या घटनांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचे सध्या उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होत नाही.
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या मृत्यूनंतर आता या प्रकरणातील तपासाला अधिक महत्त्व आले आहे. पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी घटनास्थळ आणि परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी, घटनास्थळावरून मिळणारे पुरावे आणि मृत व्यक्तीच्या परिचितांकडून मिळणारी माहिती याचा तपास केला जाऊ शकतो.