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Supreme Court Shivsena Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले २१ मुद्दे जसेच्या तसे

सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर सलग दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी २१ मुद्यांवर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. त्यांनी सुनावणीत निवडणूक आयोगावर निर्णयांवर ताशेरे ओठले.  

Published: Aug 11, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:57 PM IST
Supreme Court Shivsena Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले २१ मुद्दे जसेच्या तसे

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