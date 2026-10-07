मोठी बातमी! मोठ्या नेत्याकडून राजकारण सोडण्याची घोषणा; पक्षाच्या प्रमुखांनी रडत रडत जाहीर केली निवृत्ती, म्हणाले 'जर...'

पश्चिम बंगालमधील रेजीनगर येथे मतदानाच्या दिवशी पोलिसांशी झालेल्या संघर्षाने हुमायून कबीर यांच्या 24 तासांच्या राजकीय घडामोडींच्या नाट्यमय प्रवासाची सुरुवात झाली आणि राजकारणातून निवृत्तीच्या घोषणेने त्याचा शेवट झाला. 'आम जनता उन्नयन पार्टी'च्या प्रमुखांनी पोटनिवडणुकीत पोलिसांच्या हस्तक्षेपाचा आरोप केला होता. कबीर यांनी एप्रिलमधील विधानसभा निवडणुकीत नवदा मतदारसंघातून विजय मिळवल्यानंतर 'रेजीनगर'ची जागा सोडली होती आणि त्यानंतर तिथे त्यांचा मुलगा गुलाम नबी आझाद निवडणूक लढवत होता.
हुमायून कबीर यांना अटक करण्यात आली आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांची सुटकाही झाली. त्यानंतरच्या एका दिवसात त्यांनी राजकारण सोडण्याची घोषणा केली. बंगालच्या अल्पसंख्याक राजकारणातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व असलेल्या कबीर यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्रीपदावर आहेत तोपर्यंत ते विधानसभेत जाणार नाहीत; तसेच त्यांनी आपल्या या निर्णयाबद्दल नौदाच्या जनतेची माफीही मागितली.
"जर सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री राहिले, तर मी विधानसभेत जाणार नाही. मी नवदाच्या जनतेची माफी मागेन," असे कबीर यांनी डोळ्यांत दाटून आलेले अश्रू रोखत म्हटले. स्थानिक माध्यमांशी बोलताना कबीर भावूक होऊन रडले आणि त्यांनी रेजीनगरच्या जनतेची माफी मागितली. दाटून आलेला कंठ सावरत ते म्हणाले की, पाच महिन्यांपूर्वी जनतेने दिलेला कौल कामय राखण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. तसेच त्यांनी मुस्लिमबहुल मुर्शिदाबाद मतदारसंघात भाजपचा विजय होईल असा अंदाज वर्तवला.
कबीर म्हणाले की, ज्याचे वर्णन त्यांनी अतिशय अन्याय असे केले, ते ते स्वीकारू शकत नाहीत किंवा त्याबाबत कोणतीही तडजोड करू शकत नाहीत. त्यांनी सांगितले की, आपण सातत्याने डाव्यांच्या अन्यायाचा विरोध केला आणि ममता बॅनर्जींच्या पक्षात असताना तृणमूल काँग्रेसच्या चुकीच्या कृत्यांवरही टीका केली; या कारणांमुळे त्यांना चार वेळा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले, ज्यामध्ये एकदा पक्षातून हकालपट्टी आणि एकदा निलंबनाचा समावेश होता.
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आपण राजकारण सोडण्याचा निर्णय निश्चित करू, असे त्यांनी सांगितले. "निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच, मी नवदा येथे एक बैठक बोलावून तिथल्या जनतेची माफी मागेन आणि वयाच्या 64 व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त होईन," असे ते म्हणाले.
आपल्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय नवदाच्या जनतेवरच सोपवणार असल्याचेही कबीर यांनी सांगितले. त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्यांपैकी 60 टक्के लोकांनी जर त्यांना पद सोडण्यास सांगितले तर आपण आमदार म्हणून राजीनामा देऊ, असे ते म्हणाले. "मी तुम्हाला हे आश्वासन देतो," असे कबीर यांनी सांगितले.
त्यांनी नमूद केले की, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी यापूर्वीच तीनदा आमदारपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी सांगितले की, 20 नोव्हेंबर 2012 रोजी त्यांनी सर्वप्रथम काँग्रेसचे आमदार म्हणून राजीनामा दिला. त्यानंतर 30 मार्च 2026 रोजी तृणमूलचे आमदार म्हणून आणि 15 मे 2026 रोजी 'आम जनता विकास पक्षा'चे रेजीनगरचे आमदार म्हणून राजीनामा दिला.