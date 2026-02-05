LinkedIn चे ABCs: AI स्क्रीनिंग करेल तेव्हा प्रोफेशनल्स कसे वेगळे दिसतील?

आजच्या काळात रिक्रूटर्स जॉब अॅप्लिकेशन्स स्क्रीन करण्यासाठी AI चा वापर करत असल्याने हायरिंग आता जास्त सिग्नल-ड्रिवन झालीय. त्यामुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना आता नोकरीसाठी अर्ज करण्याची पद्धत बदलावी लागणार आहे. आतापर्यंत चालत आलेले टेम्पलेटेड CV आता फारसे काम करत नाहीत. तुमचे स्किल्स, अनुभव आणि हेतू स्पष्टपणे दाखवेल असे प्रोफाईल तुम्हाला जॉब मार्केटमध्ये पुढे नेईल.
Zee Media सोबत मिळून तयार केलेल्या ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ या सीरिजच्या शेवटच्या एपिसोड जॉब सर्च आणि करियर ग्रोथमध्ये AI-प्रूफ मार्गाची सविस्तर माहिती देण्यात आलीय. यात LinkedIn च्या APAC VP of Talent & Learning Solutions रुची आनंद आणि Wipro चे Chief Operating Officer संजीव जैन यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केलंय. प्रोफेशनल्स कशाप्रकारे ऑथेंटिक, स्किल्स-फर्स्ट प्रोफाइल आणि कनेक्शन्स बनवू शकतात, जे AI-पावर्ड टॅलेंट मार्केटमध्ये वेगळे दिसतील, याबद्दल ते बोलले आहेत.
ऑटोमेशन आणि स्केलने आकार घेत असलेल्या या मार्केटमध्ये ऑथेंटिसिटी ही मोठी वेगळी ओळख बनलीय. ऑथेंटिसिटी म्हणजे रिक्रूटर्सना गरजेपेक्षा जास्त माहिती देणे नव्हे तर स्पष्ट आणि सरळ मांडणी करणे. करियरचे निर्णय, शिकण्याची प्रक्रिया आणि उद्दीष्ट स्पष्टपणे सांगेल असे प्रोफाईल असेल तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे आणि समजणे रिक्रूटर्सना सोपे जाते. “काही चांगले उमेदवार करियर ब्रेक, बदलाबद्दल स्पष्ट न सांगून स्वतःचे सिग्नलच कमकुवत करतात”, असे आनंद यांनी सांगितले. खरी समस्या उमेदवाराच्या करिअर ब्रेकमध्ये नसते तर रिक्रूटर्सना आवश्यक कॉन्टेक्स्ट उमेदवाराच्या प्रोफाईलमध्ये नसण्यात आहे. AI-इनेबल्ड हायरिंगच्या वातावरणात स्पष्ट सिग्नल हे परफेक्ट सजवलेल्या क्रेडेंशियल्सपेक्षा जास्त फायदेशीर असतात.
स्किल्स-फर्स्ट हायरिंगने मूल्य ओळखण्याची पद्धत बदललीय. आनंद यांनी एपिसोडमध्ये याबद्दल सविस्तर माहिती दिलीय. उमेदवारांच्या अनेक महत्त्वाच्या स्किल्स औपचारिक जॉब टायटल्सच्या बाहेर विकसित होतात. उदा. कॉलेजचे अनुभव, एक्स्ट्रा करिकुलर अॅक्टिव्हिटीज, सुरुवातीचे लीडरशिप रोल्स किंवा सर्टिफिकेशन यामध्ये उमेदवाराचे वेगळेपण असू शकते. जेव्हा 10 पैकी 7 रिक्रूटर्स डिग्रीपेक्षा ट्रांसफरेबल स्किल्सना प्राधान्य देतात, तेव्हा शिकण्याची क्षमता ही तुमच्या प्रासंगिकतेला अधिक मजबूत बनवतात. तुम्हाला प्रोफेशनल म्हणून काय परिभाषित करते? हे आज रिक्रूटर्स ग्रोथ आणि उद्दीष्टाचे स्पष्ट स पाहू इच्छितात. तुमच्या शिकण्यावर आधारित पर्सनल ब्रांड बनवणे यातून तुमची क्षमता आणि दिशा स्पष्ट दिसते.
नेटवर्किंगच्या मजबूत बाजू समजावताना, आनंद यांनी उद्दीष्टानी बनवलेल्या कनेक्शन्सची किंमत संख्येपेक्षा खूप जास्त असते यावर जोर दिला. शिकण्यासाठी, मार्गदर्शनासाठी किंवा सल्ल्यासाठी संपर्क साधणे, फक्त देण्या-घेण्याच्या विनंतीसाठी नव्हे तर यातून दीर्घकाळासाठी प्रासंगिकता निर्माण होते. AI-इनेबल्ड डिस्कवरीच्या वातावरणात, हाच मार्ग मोठ्या प्रमाणात पाठवलेल्या कनेक्शन रिक्वेस्ट्सपेक्षा जास्त मजबूत सिग्नल आणतो, असे आनंद यांनी सांगितले.
जसजसे हायरिंग जास्त स्किल्स-लेड आणि AI-असिस्टेड होत जाते, तसतसे ते प्रोफेशनल्स वेगळे दिसतील जे सर्वात स्पष्ट सिग्नल पाठवतात. ऑथेंटिक प्रोफाइल, दिसणाऱ्या स्किल्स आणि विचारपूर्वक बनवलेले कनेक्शन्स केवळ डिस्कवर होण्याची शक्यता वाढवत नाहीत, तर विश्वासही निर्माण करतात. AI-ड्रिवन मार्केटमध्ये, क्लैरिटी ही जॉब शोधणाऱ्यांसाठी नवीन संधी आहे.
