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मृत्यूसाठी केतन अग्रवालच दोषी म्हणत पोस्ट केलं वादग्रस्त Reel; महिला डॉक्टरची नोकरी गेली; रीलमध्ये होतं तरी काय?

18 जून रोजी पुण्याजवळील मावळ प्रांतातील लोहगड किल्ल्यावरुन केतन अग्रवालला त्याच्या होणाऱ्या पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने खोल दरीत ढकलून दिलं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 01, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:50 AM IST
मृत्यूसाठी केतन अग्रवालच दोषी म्हणत पोस्ट केलं वादग्रस्त Reel; महिला डॉक्टरची नोकरी गेली; रीलमध्ये होतं तरी काय?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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मृत्यूसाठी केतन अग्रवालच दोषी म्हणत पोस्ट केलं वादग्रस्त Reel; महिला डॉक्टरची नोकरी गेली; रीलमध्ये होतं तरी काय?
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