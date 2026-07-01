/मृत्यूसाठी केतन अग्रवालच दोषी म्हणत पोस्ट केलं वादग्रस्त Reel; महिला डॉक्टरची नोकरी गेली; रीलमध्ये होतं तरी काय?

पुण्याजवळच्या लोहगडावरुन धक्का देऊन होणाऱ्या पत्नीनेच जीव घेतलेल्या केतन अग्रवाल प्रकरणासंदर्भात असंवेदनशील विधान केल्याप्रकरणी एका महिला डॉक्टवर पाच वर्षांच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये डेंटिस्ट असलेल्या डॉ. मुस्कान सोनीविरोधात एका इन्स्टाग्राम रिलच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर त्या फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ. मुस्कान सोनीचं सदस्यत्व पाच वर्षांसाठी निलिंबित करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे डॉ. मुस्कान सोनी ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स अँड सर्जन्स असोसिएशन (AIDSA) च्या मध्य प्रदेश युनिटच्या कोषाध्यक्ष पदावर होती.
जून महिन्याच्या शेवटी मुस्कान सोनी यांनी आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ अपलोड केला होता. यात तिने पुणे येथील केतन अग्रवाल हत्याकांडासंदंर्भात असंवेदनशील विधान केलं. त्यांच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी, "पुण्यातील त्या तरुणाला केस नव्हते. तुम्ही असं खोटं बोललात तर तुम्ही मरणारच ना... म्हणूनच मी पुरुषांचा द्वेष करते," असं म्हटलं होतं. केतनला धक्का देणारी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयलने केतनला टक्कल होतं आणि तो विग लावायचा असं चौकशीदरम्यान म्हटल्याच्या संदर्भ या वाक्याला होता. याच दाव्यावरुन डॉ. मुस्कान सोनी यांनी केतनच्या मृत्यू प्रकरणावर असंवेदनशील विधान केलं. या माध्यमातून त्यांनी मृत व्यक्तीचा अपमान करण्याबरोबरच पुरुषांविरुद्ध द्वेष पसरवल्याची टीका करण्यात आली. ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी एखाद्याच्या मरणावर असं बोलू नये म्हणत डॉ. मुस्कान यांच्यावर निशाणा साधला. अनेकांनी असंवेदनशील, हिंसाचाराला समर्थन देणारी आणि व्यावसायिक नैतिकतेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले.
29 जून रोजी ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स अँड सर्जन्स असोसिएशनचे (AIDSA) राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. दिवाकर मूडौतिया यांच्या आदेशानुसार डॉ. मुस्कान सोनीला पाच वर्षांसाठी सस्पेंड करण्यात आलं आहे. तिला मध्य प्रदेश युनिटच्या कोषाध्यक्ष पदावरूनही काढून टाकण्यात आलं आहे. असोसिएशनची सदस्यता पाच वर्षांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. डॉ. मुस्कानवर कोणत्याही पदावर किंवा कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसं पत्रकच जारी करण्यात आलं आहे.
डॉ. मुस्कानचं वक्तव्य हे 'अनुशासनभंग' करणारं असून 'मृत व्यक्तीबद्दल अत्यंत अनुचित, आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक टिप्पणी तिने केली आहे, असं असोसिएशनने म्हटलं आहे. तसेच अशी विधानं करणं हे असोसिएशनच्या संविधान व आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.
कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर पोस्ट काढून टाकल्यानंतर डॉ. मुस्कानने नवीन व्हिडिओ अपलोड करून माफी मागितली आहे. “मी वापरलेल्या शब्दांसाठी मी माफी मागते," असं डॉ. मुस्कानने म्हटलं आहे. मात्र असोसिएशनने डॉ. मुस्कानचं निलंबन कायम ठेवले आहे.