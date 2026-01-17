भारतात 242 वेबसाइटच्या लिंक्स ब्लॉक; सरकारची मोठी कारवाई

Government Of India Today Blocked 242 Website Links : केंद्र सरकारने आज 242 बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट लिंक्स ब्लॉक केल्या आहेत. आतापर्यंत सुमारे 8 हजार बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट्स बंद करण्यात आल्या आहेत. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की ऑनलाइन गेमिंग कायदा मंजूर झाल्यानंतर कारवाईला वेग आला आहे.
वृत्तसंस्था एएनआयने शुक्रवारी याबाबतचे वृत्त दिले. केंद्र सरकारच्या सूत्रांकंडून मिळालेल्या माहितीनुसार 16 जानेवारी रोजी 242 बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत 7,800 हून अधिक बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार वेबसाइट्स बंद करण्यात आल्या आहेत आणि ऑनलाइन गेमिंग कायदा मंजूर झाल्यानंतर, कारवाईला वेग आला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार 242 बेकायदेशीर लिंक ब्लॉक करण्याची कारवाई वापरकर्त्यांचे, विशेषतः तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार प्लॅटफॉर्ममुळे होणारे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान रोखण्यासाठी सरकारचे कठोर पाऊस मानले जात आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, ही नवीनतम कारवाई वापरकर्त्यांचे, विशेषतः तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार प्लॅटफॉर्ममुळे होणारे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान रोखण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर, मान्यता दिली आणि कायदा अंमलात आणला.
हा कायदा ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल ऑनलाइन गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतो, तर जुगाराच्या हानिकारक प्रकारांवर, त्यांच्या जाहिरातीवर आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालतो. ऑनलाइन जुगारात सहभागी झाल्याबद्दल खेळाडूंना स्वतःला शिक्षा केली जाणार नाही. त्याऐवजी, सेवा प्रदाते, जाहिरातदार, प्रमोटर आणि अशा प्लॅटफॉर्मना वित्तपुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. ऑनलाइन गेमिंग नियम गेल्या वर्षी 1 ऑक्टोबर रोजी लागू झाले.