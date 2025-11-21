English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतीय IT सेक्टरची अत्यंत भयानक स्थिती! 18 वर्षांचा अनुभव पण 7 महिने नोकरी मिळेना; कारण जाणून धक्का बसेल

 18 वर्षांचा अनुभव असलेल्या तरुणाने एका झटक्यात नोकरी गमावली. 7 महिन्यांपासून तो नोकरी शोधतोय. पण, त्याला नोकरी मिळत नाही. नोकरी गमावल्यानंतर काय होते याचा अत्यंत भयानक अनुभव एका IT कर्मचाऱ्याने शेअर केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 03:46 PM IST
भारतीय IT सेक्टरची अत्यंत भयानक स्थिती! 18 वर्षांचा अनुभव पण 7 महिने नोकरी मिळेना; कारण जाणून धक्का बसेल

India Job Crisis : अमेरिकेच्या धोरणामुंळे तसेच AI वापरामुळे IT सेक्चटरमध्ये मोठा भूंकप आला आहे. जगभरात लाखो IT कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमवाली आहे. भारतीय IT सेक्टरची अत्यंत भयानक स्थिती आहे. भारताच्या IT सेक्टरचे भयान वास्तव एका तरुणाने दर्शवले आहे. 18 वर्षांचा अनुभव असूनही 7 महिने याला नोकरी मिळेना. नोकरी न मिळण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल. या तरुणाने सोशल मिडियावर आपला अनुभव शेअर केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

18 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या एका भारतीय तंत्रज्ञांना नोकरी न मिळाल्याने तो निराश झाला आहे. निफ्टी 50 कंपनीने त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. तो वर्षाला 70 लाखांचे पॅकेज घेत होता. मात्र, नोकरी गेल्यामुळे तो पुन्हा शून्यावर आला आहे.  रेडिटवर नोकरी शोधण्यात येणाऱ्या अडचणी त्याने शेअर केल्या आहेत. 7 महिन्यांपासून तो नोकरी शोधत आहे. मात्र, पदरी निराशाच येत आहे. पुनर्रचनेमुळे निफ्टी50 कंपन्यांपैकी एका कंपनीने या तंत्रज्ञांना काढून टाकले. तो म्हणाला, "नवीन तंत्रज्ञान लागू करण्यात अनेक उद्योगांमध्ये 18 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. बोर्डरूम डिजिटल क्रांतीतून गेलो आहे आणि ती चांगली कामगिरी करत आहे."

रेडिटरने म्हटले आहे की त्याच्या कुटुंबातील प्रत्येकजण परिस्थितीमुळे तणावग्रस्त आणि अस्वस्थ आहे. त्याने अलीकडेच एक मोठे घर खरेदी केले होते परंतु नोकरीशिवाय ईएमआय भरण्यास असमर्थ असल्याने त्याला ते दुसऱ्याला भाड्याने द्यावे लागले.  रेडिटरवर त्याने सांगितले की त्याने लिंक्डइन, नोकरी, संदर्भ आणि सल्लागारांचा प्रयत्न केला आहे पण काहीही काम झाले नाही. "दुर्दैवाने मला एकही कॉल येत नाहीये. गेल्या 7 महिन्यांत मला सल्लागारांकडून फक्त काही कॉल आले आहेत आणि फक्त 2 वेळा मुलाखती झाल्या आहेत. मात्र, नोकरी अद्याप मिळालेली नाही. 

कमी पगारावर काम करण्यास देखील मी तयार आहे. पण अद्याप कोणत्याही कंपनीकडून जॉब मिळालेला नाही. या पातळीवर मित्रही नोकरी मिळवण्यात फारशी मदत करू शकत नाहीत कारण पर्याय कमी आहेत. मी कमी पगारासाठीही तयार आहे पण फोनही येत नाहीत. सगळं काही कोलमडत चाललंय आणि मी आता हताश आहे... सोशल मिडियावर त्याने याबाबत सांगितले आहे. 
सोशल मिडियावर त्याने पोस्ट टाकल्यानंतर अनेकांनी त्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  काहींनी त्याला  त्याचे कौशल्य अपग्रेड करण्याचा सल्ला दिला आहे. एका वापरकर्त्याने कमेंट केली, "मीही अशाच एका परिस्थितीतून जात आहे. सॉफ्टवेअर उद्योगात 11 वर्षांचा अनुभव आहे. मला एकही कॉल येत नाहीये. रेफरल्स काम करत नाहीत. काय चूक आहे ते मला कळत नाहीये. तुमच्यासाठी गोष्टी यशस्वी होतील अशी आशा आणि प्रार्थना करतो."
दुसऱ्या एका वापरकर्त्याने टिप्पणी दिली, "नवीन कौशल्ये शिका. नोकरीच्या बाजारपेठेकडे पहा, कशाची मागणी आहे. ती कौशल्ये शिकण्याचा प्रयत्न करा आणि अपग्रेड करा. प्रोजेक्ट मॅनेजरच्या नोकऱ्या सक्रियपणे स्वयंचलित होत आहेत असा सल्ला त्याला देण्यात आला. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
dire situation of the Indian IT sector18 years of experience but 7 months of no jobIndia IT SectorJob crisisआयटी सेक्टर

इतर बातम्या

'नेरुळ पोलिसांनी मला फोन करून विनंती केली...', अम...

महाराष्ट्र बातम्या