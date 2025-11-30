भारतात माध्यमांचा चेहरा कायमचा बदलला, घरात घरात मनोरंजनाचा अभूतपूर्व प्रवास; डॉ. सुभाष चंद्रा यांची प्रेरणादायी कहाणी

Dr Subhash Chandra inspirational Story: भारतातील सर्वात अविश्वसनीय मीडिया उद्योजकांपैकी एक आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष मानद अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांचा आज वाढदिवस आहे. ते केवळ एक यशस्वी उद्योजकच नाहीत तर ते एक दूरदर्शी व्यक्तिमत्व देखील आहेत ज्यांनी भारतीय प्रसारणाचा चेहरा कायमचा बदलला.
भारतातील पहिल्या खाजगी उपग्रह टेलिव्हिजन चॅनेलद्वारे डॉ.सुभाष चंद्रा यांनी जगभरात ओळख निर्माण केली. जेव्हा बहुतेक प्रेक्षक काही प्रसारणांपुरते मर्यादित होते तेव्हा भारतीय प्रेक्षकांच्या घरात घरात मनोरंजन आणण्याच्या दिशेने हे एक अभूतपूर्व पाऊल त्यांनी ठेवलं. भारतीय घरांमध्ये मनोरंजन आणण्याची कल्पना क्रांतिकारी तर होतीच शिवाय त्या कल्पनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारतात मनोरंजनाचे एक नवीन क्षेत्र निर्माण झाले. त्यांना भारतीय टेलिव्हिजनचे जनक म्हटलं वावग ठरणार नाही.
जागतिक मीडिया कंटेंट लोकांच्या घरात आणून भारतीय मीडियासाठी संधी निर्माण केल्यानंतर, डॉ. चंद्रा यांनी भारताला जगातील सर्वात मोठ्या मनोरंजन बाजारपेठांपैकी एक बनविण्याची एकमेव जबाबदारी घेतली. डॉ. चंद्रा यांनी भारतातील स्थानिक सर्जनशील प्रतिभेचे संगोपन केलं आणि त्यांच्या प्रयत्नांद्वारे मीडिया व्यावसायिकांच्या नवीन पिढीला प्रेरणा दिली.
भारतात खाजगी प्रसारण स्थापित होण्यापूर्वी (1992) झी टीव्ही हे भारतात सुरू झालेले पहिले प्रमुख खाजगी भारतीय टेलिव्हिजन स्टेशन होतं. या लाँचकडे नवीन म्हणून पाहिलं जात होतं, दोन्ही अर्थांनी ते सरकारी दूरदर्शनच्या मक्तेदारीला आव्हान देत होते आणि त्या वेळी उपग्रह प्रसारणाद्वारे चालविले जाणारे तंत्रज्ञान हे स्थलीय टेलिव्हिजनपेक्षा आमूलाग्र बदल होतं. अशा प्रकारे, टेलिव्हिजन उद्योगासाठी प्रचंड वाढीचा काळ सुरू झाला. काही वर्षांनंतर, डॉ. चंद्रा यांनी झी न्यूज ही भारतातील पहिली खाजगी वृत्तसेवा सुरू केली. एकत्रितपणे, त्यांनी टेलिव्हिजनमधील बाजारपेठेचा अंदाज लावण्यास आणि आकार देण्यास सक्षम रणनीतिकार म्हणून डॉ. चंद्रा यांची प्रतिष्ठा स्थापित केली.
या वाढीमुळे डॉ. चंद्रा यांच्या लाँचमुळे निर्माण झालेल्या क्षेत्रांभोवती विकसित होणाऱ्या वातावरणात नाट्यमय बदल झाला आहे. सध्याच्या उद्योग अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की डॉ. चंद्रा यांनी निर्माण केलेल्या क्षेत्रात सध्या पाच दशलक्षाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरीच्या संधी आहेत. डॉ. चंद्रा यांचे क्राउन ज्वेल, झी, आता जगभरातील कंटेंट प्रदान करणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये 190 देशांमध्ये अब्जावधी प्रेक्षक आहेत आणि ब्रॉडकास्ट, डिजिटल, चित्रपट, संगीत आणि लाईव्ह इव्हेंट्स यासह अनेक वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. भारतातील कोणत्याही मीडिया कंपनीसाठी ही एक दुर्मिळ कामगिरी आहे.
मनोरंजन क्षेत्रातील त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या पलीकडे, डॉ. चंद्रा यांना एस्सेल ग्रुप अंतर्गत एक यशस्वी उद्योग स्थापन करण्याची अतुलनीय इच्छा होती. ज्यामध्ये पॅकेजिंग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि विश्रांती यासह अनेक विविध उद्योगांचा समावेश आहे. हरियाणा राज्यातून राज्यसभेवर निवडून आल्याने त्यांना आणखी पाठिंबा मिळाला, ज्यामुळे धोरणे आणि विकासात त्यांचा राष्ट्रीय स्तरावरचा सहभाग दिसून आला.