  • भारत
  • मुलाने भोळेपणात स्कॉर्पिओची चावी घेतली होती, दुचाकीस्वाराला चिरडणाऱ्या आरोपीच्या वडिलांचा युक्तिवाद, ही खूप मोठी चूक...

'मुलाने भोळेपणात स्कॉर्पिओची चावी घेतली होती,' दुचाकीस्वाराला चिरडणाऱ्या आरोपीच्या वडिलांचा युक्तिवाद, 'ही खूप मोठी चूक...'

Delhi SUV rammed Biker: ऑफिससाठी निघालेल्या साहिल धनेशरा याचा स्कॉर्पिओने दिलेल्या धडकेत मृत्यू झाला. स्कॉर्पिओ एक अल्पवयीन मुलगा चालवत होता. 3 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालयाजवळ ही घटना घडली.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 18, 2026, 10:13 AM IST
'मुलाने भोळेपणात स्कॉर्पिओची चावी घेतली होती,' दुचाकीस्वाराला चिरडणाऱ्या आरोपीच्या वडिलांचा युक्तिवाद, 'ही खूप मोठी चूक...'

Delhi SUV rammed Biker: राजधानी दिल्ली सध्या एका अपघातामुळे हादरली आहे. एका अल्पवयीन मुलाने स्कॉर्पिओ चालवताना दिलेल्या धडकेत 23 वर्षीय तरुणाने आपला जीव गमावला आहे. 23 वर्षीय तरुण दुचाकीवरुन जात असताना कारने त्याला धडक दिली. यानंतर मुलाच्या वडिलांनी दु:ख व्यक्त केलं असून माफीदेखील मागितली आहे. "ही खपू मोठी चूक होती. माफ करा," असं त्यांनी म्हटलं आहे. या घटनेनंतर कुटुंबाला मोठा धक्का बसला असून, मुलाच्या कृत्याने लाज वाटत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. "मला फार लाज वाटत आहे," असं त्यांनी 'आज तक'शी बोलताना म्हटलं आहे. 

घटना घडली तेव्हा आपण कामानिमित्त गोरखपूरमध्ये होतो असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच मुलाने भोळेपणाने कारच्या चाव्या घेतल्या असतील असं म्हटलं आहे. "मी जर दिल्लीत असतो तर कदाचित ही घटना घडलीच नसती. त्याची आई घरी होती. भोळेपणात त्याने हे चुकीचं कृत्य केलं. जेव्हा मी घरी असतो तेव्हा फार शिस्तीचं वातावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो," असं ते म्हणाले आहेत. 

मात्र माझा मुलगा पळून न जाता घटनास्थळी मदत करत होता असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, "मला माझ्या पत्नीकडून घटनेची माहिती मिळाली तेव्हा मी त्यांना जखमीला रुग्णालायत नेण्याचा सल्ला दिला". अपघातात सहभागी असलेल्या एसयूव्हीच्या नावे  अनेक चलन आहेत या दाव्यांबाबत ते म्हणाले की, त्यांचा व्यवसाय असल्याने कार प्रामुख्याने चालक चालवतात.

त्यांनी पीडित मुलाच्या आईसाठीही संदेश दिला आहे. मी आता सत्य बदलण्यासाठी काहीच करु शकत नाही. पण त्यांनी मला माफ करावं. त्यांना होत असलेल्या वेदना मी समजू शकतो. मी माझं संपूर्ण आयुष्य त्यांची माफी मिळवण्यात घालवेन असं ते म्हणाले. 

या महिन्याच्या सुरुवातीला लाल बहादूर शास्त्री कॉलेजजवळ हा अपघात घडला. हा अपघात कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. वडिलांची स्कॉर्पिओ चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलाकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नव्हतं. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसयूव्ही विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या बाईकला धडकली आणि त्यानंतर पार्क केलेल्या टॅक्सीला धडकली. साहिल धनेशरा नावाच्या दुचाकीस्वाराचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला तर टॅक्सी चालक अजित सिंग याला रुग्णालयात नेण्यात आलं. 

अल्पवयीन तरुणाला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आलं  होतं. मंगळवारी दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी अंतरिम दिलासा देण्यापूर्वी त्याला निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आलं. 

दरम्यान पीडितेच्या आईने दावा केला आहे की, 17 वर्षीय तरुण त्याच्या बहिणीसोबत रील शूट करण्यासाठी बाहेर गेला होता. "रिल्समध्ये स्कॉर्पिओ किती वेगाने चालवली जात होती हे स्पष्ट दिसत आहे. तो (आरोपी) चुकीच्या लेनमध्ये गाडी चालवत होता. तो सरळ बससमोर आला आणि बहिणीसोबत रील बनवत असताना स्टंट केला," असं माकन यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

