मोठी घडामोड! CJP च्या शिष्टमंडळाने जे पी नड्डांची भेट घेतल्यानंतर वेगवान घडामोडी; म्हणाले 'मी सर्व आंदोलकांना...'

दिल्लीमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीसाठी सुरु असलेलं आंदोलन चिघळलं आहे. पोलिसांकडून करण्यात आलेला लाठीचार्ज, सोडण्यात आलेल्या अश्रूधुराच्या नळकांड्या यामुळे आंदोलक विद्यार्थी आणखी संतापले असून आंदोलन आणखी उग्र झालं आहे. यादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) सदस्य सौरभ दास व आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सरकारने मध्य दिल्लीतील धरणं आंदोलन संपवण्यास सांगितलं आहे.
'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये नड्डा यांनी म्हटलं आहे की, "आज सकाळी आंदोलकांनी चर्चेची विनंती केल्यानंतर ही बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली". नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सीजेपी करत आहे.
"आज सकाळी, पहिल्यांदाच आंदोलकांनी सरकारसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आणि सकाळी 11.50 पासून आमची चर्चा सुरू आहे. ही बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर तोंडी चर्चा झाली आणि दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी मला एक लेखी निवेदन सादर केले. मी सर्व आंदोलकांना त्यांचे धरणे आंदोलन संपवून परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंती केली," असं जे पी नड्डा यांनी सांगितलं आहे.
आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 20, 2026
सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई।
मैंने… pic.twitter.com/HLCl20RBSp
CJP प्रवक्ता सौरभ दास यांनीही 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये पुष्टी केली की, त्यांनी आणि दुसरे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी नड्डा यांची त्यांच्या घरी 10 मिनिटांसाठी भेट घेतली आणि मागण्यांचे पत्र दिले.
"आम्ही आमच्या मागण्यांसह लेखी पत्र सादर करत असताना, त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की ते दरम्यानच्या काळात अंतर्गत चर्चा करतील. आम्ही त्याच प्रक्रियेत आहोत..." असं दास म्हणाले. "मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की ते योग्य स्तरावर यावर चर्चा करतील. तथापि, अद्याप कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत शांततापूर्ण आंदोलक स्वस्थ बसणार नाहीत," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
#ImportantAnnouncement: @AshutoshRanka and I have been at J.P. Nadda’s residence since 12 noon. The demands have been conveyed, including immediate resignation/sacking of Dharmendra Pradhan.— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026
The Minister assured us he will discuss this at the appropriate level. However, no… pic.twitter.com/vzLluczbkV
त्यांनी पत्राची एक प्रत एक्सवर देखील शेअर केली आहे. CP ने केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांवर नीट 2026 सह अनेक पेपरफुटी आणि इतर परीक्षांमधील गोंधळासाठी थेट जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. सीबीएसई 12 वी पोर्टलवरील गोंधळ आणि सीयूईटी परीक्षेला झालेला विलंब यांचाहीयात समावेश आहे. "प्रधान यांनी कोणतीही प्रणालीगत सुधारणा किंवा कारवाई केलेली नाही, जे शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांची घोर अकार्यक्षमता दर्शवते," असं CJP ने पत्रात म्हटलं आहे.
The Minister has also assured us that no further crackdown will happen at Jantar Mantar and around. However, no reports yet of police stopping. pic.twitter.com/Hc1XaQRlPA— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026
दरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना शांतता राखण्याचं, संयम बाळगण्याचं आणि शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसंच, कोणत्याही माध्यमाद्वारे पसरणाऱ्या अफवा, चुकीची माहिती किंवा पडताळणी न झालेल्या माहितीपासून सावध राहण्याचे आवाहनही लोकांना केलं आहे.