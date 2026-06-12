'उत्तर देण्यासाठी तयार राहा,' भारत High नव्हे तर Highest अलर्ट मोडवर; 3 भारतीयांच्या मृत्यूनंतर होर्मुजमधील हालचालींवर लक्ष

India on Highest Alert: ओमानच्या आखातात एका जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत सरकार आता अलर्ट मोडवर आहे. गुरुवारी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आखाती प्रदेशातील भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकार 'सर्वोच्च' अलर्टवर असल्याची माहिती दिली आहे. भारतीय खलाशांना आवश्यक ती सर्व मदत मिळावी यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लगतच्या परिसरातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. तसंच मित्र राष्ट्रांच्या सागरी प्रशासन यंत्रणा आणि जहाज कंपन्यांशी समन्वय साधला जात असल्याचं म्हटलं आहे.
इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान पलाऊचा ध्वज असलेल्या 'एमटी सेटेबेल्लो' (MT Settebello) या जहाजावर अमेरिकेच्या लढाऊ विमानाने हल्ला केला. या हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाला. पटनाला सुरेश (44), आदित्य शर्मा (23) आणि शिवानंद चौरसिया (38) अशी त्यांची ओळख पटली आहे.
"नुकतंच सुरक्षेसंदर्भात घडलेल्या काही घटनांमुळे या भागात वाहतूक करणाऱ्या व्यापारी जहाजांसमोर असणारे जहाजवाहतुकीसमोरील वाढते धोके अधोरेखित केले आहेत," असं सरकारने गुरुवारी सांगितले. तसंच, सर्व संबंधित यंत्रणांना अधिक सतर्क राहण्याच्या आणि भारतीय खलाशी किंवा भारताच्या सागरी हितसंबंधांशी संबंधित कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचंही सरकारने सांगितलं आहे.
याव्यतिरिक्त, संघर्षामुळे अशांत असणाऱ्या होर्मुझमधून भारतीय आणि परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांतून प्रवास करणाऱ्या खलाशांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसंच, जहाज चालक, जहाज व्यवस्थापक आणि जहाज कंपन्यांना सागरी नियमांचं पालन करण्याचं आणि खलाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खलाशांच्या चोवीस तास सुरक्षेसाठी विशेष संपर्क यंत्रणा सुरु करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
ओमानच्या आखातात भारतीय कर्मचारी असलेल्या तीन जहाजांवर हल्ले झाल्यामुळे, या भारतासाठी सागरी व्यापाराच्या सुरक्षेबाबतची चिंता वाढली आहे, पहिला हल्ला 'मॅरिव्हेक्स' (Marivex) या पलाऊचा ध्वज असलेल्या जहाजावर झाला. अमेरिकेच्या मते हे तेल वाहून नेणारे जहाज होते पण त्यात त्यावेळी तेल नव्हते. अमेरिकेच्या 'सेंटकॉम'ने (CENTCOM) असा आरोप केला होता की, हे जहाज इराणी बंदराकडे जाण्याचा प्रयत्न करून नौदलाची नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, या जहाजावरील सर्व 24 भारतीय कर्मचाऱ्यांना सुखरूप वाचवण्यात आले.
दुसरा हल्ला 'एमटी सेटेबेलो' (MT Settebello) या पलाऊचा ध्वज असलेल्या जहाजावर झाला. याच हल्ल्यानंतर तीन भारतीय खलाशी बेपत्ता झाल्याचे वृत्त आले होते आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली. "ही आमच्या सागरी समुदायासाठी मोठी हानी आहे. या कठीण प्रसंगी मोदी सरकार शोकग्रस्त कुटुंबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सर्वतोपरी मदत करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे," असं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी म्हटले होते.