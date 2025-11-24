सेक्स पॉवर वाढवण्याच्या नादात IT इंजिनीयर भलत्याच जाळ्यात अडकला! किडनी झाली फेल, 4,800,000 रुपयांचे नुकसान

Bengaluru Techie Duped : सेक्स पॉवर वाढवण्याच्या नादात IT इंजिनीयर भलत्याच जाळ्यात अडकला आहे. लैंगिक आरोग्य उपचारांच्या नावाखाली बेंगळुरूमधील एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची 48 लाखांची फसवणूक झाली आहे. उपचारांमुळे त्याच्या किडनीचेही नुकसान झाले. ही घटना बेंगळुरूमध्ये घडली आहे. या इंजिनीयर सबोत नेमकं काय घडले जाणून घेऊया.
मूळचा शिवमोग्गा येथील या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचे 2013 मध्ये लग्न झाले. लग्नानंतर त्याला लैंगिक आरोग्याच्या समस्या येऊ लागल्या. त्याने सुरुवातीला केंगेरी येथील एका मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. काही चाचण्यांनंतर त्याला औषध लिहून देण्यात आले. 3 मे 2015 रोजी, त्याने केएलई लॉ कॉलेजजवळील एका आयुर्वेदिक तंबूत जलद उपायासाठी जाहिरात पाहिली आणि तेथे उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. तंबूत तो विजय गुरुजी नावाच्या माणसाला भेटला. गुरुजींनी त्याला आश्वासन दिले की तो दुर्मिळ आयुर्वेदिक उपचारांनी त्याच्या लैंगिक समस्या कायमच्या सोडवेल.
तंबूत काही चाचण्या केल्यानंतर, गुरुजींनी अभियंत्यांना यशवंतपूरमधील विजयालक्ष्मी आयुर्वेदिक दुकानातून देवराज बूटी नावाचे औषध खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की हे औषध हरिद्वार येथून आणले गेले होते आणि त्याची किंमत प्रति ग्रॅम 1.6 लाख होती. अभियंत्यांनी गुरुजींचा सल्ला स्वीकारला
आणि औषध खरेदी केले. त्यानंतर गुरुजींनी त्यांना भावना बूटी तैला नावाचे दुसरे औषध खरेदी करण्याचा सल्ला दिला, ज्याची किंमत प्रति ग्रॅम 76,000 होती.
या इंजिनिअरने त्याच्या पत्नी आणि पालकांकडून पैसे उधार घेतले आणि हे 15 ग्रॅम तेल 17 लाख रुपयांना विकत घेतले. गुरुजींनी इंजिनिअरवर दबाव आणला की जर त्याने आणखी देवराज बुटी घेतली नाही तर उपचार यशस्वी होणार नाहीत. यावर, इंजिनिअरने बँकेकडून 20 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. गुरुजींच्या सूचनेनुसार, त्याने देवराज रास बुटी नावाचे दुसरे औषध खरेदी करण्यासाठी मित्रांकडून पैसे उधार घेतले. या औषधाची किंमत प्रति ग्रॅम 2.6 लाख रुपये होती आणि इंजिनिअरने हे औषध 10 लाख रुपयांना विकत घेतले. हे सर्व असूनही, इंजिनिअरच्या तब्येतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
काही दिवसांनंतर, वैद्यकीय तपासणीत असे दिसून आले की अभियंत्याच्या किडनी खराब झाल्या आहेत. डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की हे नुकसान ते घेत असलेल्या औषधांमुळे झाले असावे. जेव्हा गुरुजींना याबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी अभियंत्याला धमकी दिली की जर त्यांनी उपचार थांबवले तर त्यांची प्रकृती आणखी बिघडेल. ज्ञानभारती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पोलिस तपास करत आहेत.