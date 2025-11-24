English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सेक्स पॉवर वाढवण्याच्या नादात IT इंजिनीयर भलत्याच जाळ्यात अडकला! किडनी झाली फेल, 4,800,000 रुपयांचे नुकसान

बेंगळुरूमधील एक सॉफ्टवेअर इंजिनिअर लैंगिक आजार बरा करण्याचे अमिश दाखवून फसवणूक करण्यात आली आहे. एका बनावट डॉक्टरवर (कॉर्क) विश्वास ठेवून त्याने अंदाजे 48 लाख रुपये खर्च केले. शिवाय, कथित औषधाने त्याच्या किडनीचे नुकसान केले. तक्रारीनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 24, 2025, 01:33 PM IST
Bengaluru Techie Duped :  सेक्स पॉवर वाढवण्याच्या नादात IT इंजिनीयर भलत्याच जाळ्यात अडकला आहे.   लैंगिक आरोग्य उपचारांच्या नावाखाली बेंगळुरूमधील एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची 48 लाखांची फसवणूक झाली आहे. उपचारांमुळे त्याच्या किडनीचेही नुकसान झाले. ही घटना बेंगळुरूमध्ये घडली आहे. या इंजिनीयर सबोत नेमकं काय घडले जाणून घेऊया.  

मूळचा शिवमोग्गा येथील या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचे 2013 मध्ये लग्न झाले. लग्नानंतर त्याला लैंगिक आरोग्याच्या समस्या येऊ लागल्या. त्याने सुरुवातीला केंगेरी येथील एका मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. काही चाचण्यांनंतर त्याला औषध लिहून देण्यात आले. 3 मे 2015  रोजी, त्याने केएलई लॉ कॉलेजजवळील एका आयुर्वेदिक तंबूत जलद उपायासाठी जाहिरात पाहिली आणि तेथे उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. तंबूत तो विजय गुरुजी नावाच्या माणसाला भेटला.  गुरुजींनी त्याला आश्वासन दिले की तो दुर्मिळ आयुर्वेदिक उपचारांनी त्याच्या लैंगिक समस्या कायमच्या सोडवेल.

तंबूत काही चाचण्या केल्यानंतर, गुरुजींनी अभियंत्यांना यशवंतपूरमधील विजयालक्ष्मी आयुर्वेदिक दुकानातून देवराज बूटी नावाचे औषध खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की हे औषध हरिद्वार येथून आणले गेले होते आणि त्याची किंमत प्रति ग्रॅम 1.6 लाख होती. अभियंत्यांनी गुरुजींचा सल्ला स्वीकारला
आणि औषध खरेदी केले. त्यानंतर गुरुजींनी त्यांना भावना बूटी तैला नावाचे दुसरे औषध खरेदी करण्याचा सल्ला दिला, ज्याची किंमत प्रति ग्रॅम  76,000 होती. 

या इंजिनिअरने त्याच्या पत्नी आणि पालकांकडून पैसे उधार घेतले आणि हे  15 ग्रॅम तेल 17 लाख रुपयांना विकत घेतले. गुरुजींनी इंजिनिअरवर दबाव आणला की जर त्याने आणखी देवराज बुटी घेतली नाही तर उपचार यशस्वी होणार नाहीत. यावर, इंजिनिअरने बँकेकडून 20 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. गुरुजींच्या सूचनेनुसार, त्याने देवराज रास बुटी नावाचे दुसरे औषध खरेदी करण्यासाठी मित्रांकडून पैसे उधार घेतले. या औषधाची किंमत प्रति ग्रॅम 2.6 लाख रुपये होती आणि इंजिनिअरने हे औषध 10 लाख रुपयांना विकत घेतले. हे सर्व असूनही, इंजिनिअरच्या तब्येतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.

काही दिवसांनंतर, वैद्यकीय तपासणीत असे दिसून आले की अभियंत्याच्या किडनी खराब झाल्या आहेत. डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की हे नुकसान ते घेत असलेल्या औषधांमुळे झाले असावे. जेव्हा गुरुजींना याबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी अभियंत्याला धमकी दिली की जर त्यांनी उपचार थांबवले तर त्यांची प्रकृती आणखी बिघडेल. ज्ञानभारती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पोलिस तपास करत आहेत.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
The IT engineer got caught in the trap of increasing sex powerfraud of 4८००000 Rsबेंगळुरू

