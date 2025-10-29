सोन्याचा रेट 1 लाखाच्या खाली येणार? सोनं 13,000 रुपयांनी स्वस्त झाले, आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण

Gold rate crash : सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण झाली आहे. सोनं 4 हजार 700 रुपयांनी घसरले आहे. चांदीचे दरही 7 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. सोन्याचे दर प्रतितोळा 1 लाख 20 हजारांवर पोहचला आहे. चांदीचे दर एक लाख 48 हजारांवर पोहचला आहे. आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण आहे. सोन्याचा रेट 1 लाखाच्या खाली येवू शकतो. महिनाभरातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण असून जळगावच्या सराफा दुकानांमध्ये खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्याचे 1 लाख 35 हजार रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकी वर पोहोचले होते.
दिवाळीपासून सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. सोने सातत्याने स्वस्त होत आहे. सोन्याच्या किमतीत त्याच्या उच्चांकावरून 13,000 ने घट झाली आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी प्रति 10 ग्रॅम 1.30 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचलेले सोने आता 1.19 लाख रुपयांपर्यंत घसरले आहे. सोन्याच्या किमतीत होणारी ही सततची घसरण येत्या लग्नसोहळ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. सोन्याच्या किमतीत झालेल्या या मोठ्या घसरणीनंतर, लोक प्रश्न विचारत आहेत की सोने स्वस्त कसे होईल. सोने 1 लाख रुपयांच्या वर जाऊ शकेल का? येत्या काळात सोन्याची किंमत आणखी कमी होईल की वाढेल?
सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. बुधवार, 29 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किमतीत पुन्हा वाढ झाली असली तरी, गेल्या आठ दिवसांत सोने 13,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 118,874 रुपयांवर पोहोचली आहे. सुमारे दोन आठवड्यात सोन्याच्या किमती सुमारे 10 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. MCX वर सोन्याच्या किमती त्यांच्या शिखरावरून सुमारे 13,000 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत.
सोन्याच्या किमती आणखी कमी होतील की पुन्हा वाढतील? हा प्रश्न लोकांना सतावत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही शक्य आहेत. तथापि, पुढील काही दिवसांत नफा-बुकिंगचा सोन्याच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या सोन्याच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता कायम आहे. खरं तर, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबत सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः संकेत दिले आहेत की ते लवकरच भारतासोबत एक मोठा व्यापार करार करू शकतात. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेही कौतुक केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार लवकरच अंतिम होईल अशी आशा आहे. सोन्याच्या घसरत्या किमतीवर आपण अजूनही आनंदी असतानाच, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपले पत्ते खेळले आहेत: रशियन तेलाच्या 'आगी'मुळे सोने पुन्हा एकदा महाग होऊ शकते. ज्यामुळे किमती वाढतील.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला तर सोन्याच्या किमतींवर दबाव वाढू शकतो. व्यापार करार झाल्यास शेअर बाजार मजबूत होईल. गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढून सोन्यात गुंतवणूक वाढवू शकतात. भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि अमेरिका-चीन व्यापार कराराबद्दल आशावादामुळे गुंतवणूक सोन्यापासून दूर जाऊन स्टॉक आणि धोकादायक मालमत्तांमध्ये वळू शकते, असा व्यापाऱ्यांचा विश्वास आहे. अशा परिस्थितीत, सोन्याच्या किमतीत घसरण होऊ शकते, जरी गुंतवणूकदार केवळ या घटकावर लक्ष ठेवत नाहीत. फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी व्याजदर निर्णयाचा सोन्याच्या हालचालीवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. जर फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कमी केले तर सोन्याच्या किमती वाढू शकतात.
FAQ
1सोन्याच्या किमतीत किती घसरण झाली आहे?
दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्याचे दर प्रतितोळा १ लाख ३५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर सुमारे १३,००० रुपयांची घसरण झाली आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी प्रति १० ग्रॅम १.३० लाख रुपयांपर्यंत गेलेले सोने आता १.१९ लाख रुपयांपर्यंत घसरले आहे. गेल्या आठवड्यात १३,००० रुपयांची घसरण झाली असून, दोन आठवड्यात सुमारे १० टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
2 सध्याचे सोन्याचे दर काय आहेत?
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, प्रति १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ११८,८७४ रुपये आहे. प्रतितोळा सोन्याचे दर १ लाख २० हजारांवर पोहोचले आहेत. MCX वरही शिखरावरून सुमारे १३,००० रुपयांची घसरण झाली आहे.
3 चांदीच्या किमतीत किती घसरण झाली आहे?
चांदीचे दर ७,००० रुपयांनी घसरले आहेत. सध्या चांदीचे दर एक लाख ४८ हजारांवर पोहोचले आहेत. ही महिनाभरातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण आहे.