महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याचा रेकॉर्ड मोडला! 'हा' जिल्हा बनला भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा; नाव जाणून शॉक व्हाल

No1 District In Population : महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्या हा भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा होता. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याचा रेकॉर्ड मोडला आहे. या जिल्ह्याने महाराष्ट्राच नाही तर उत्तर प्रदेशचा देखील रेकॉर्ज मोडला आहे. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा कोणता? हा जिल्हा कोणत्या राज्यात आहे.
भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा उत्तर 24 परगणा आहे. उत्तर 24 परगणा जिल्हा पश्चिम बंगालमध्ये आहे. 2023 च्या अंदाजानुसार, या जिल्ह्याची लोकसंख्या अंदाजे 1 कोटी 5 लाख आहे, ज्यामुळे तो देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा बनला आहे. हा जिल्हा कोलकाता महानगर क्षेत्राचा भाग आहे.
लखनौ हा उत्तर प्रदेशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे. ज्याची लोकसंख्या सुमारे 50 लाख आहे. तथापि, हे देखील खरे आहे की उत्तर प्रदेशातील लहान जिल्ह्यांमध्ये 15-20 वर्षांपेक्षा कमी वयाची लोकसंख्या आहे. या संदर्भात, एकट्या उत्तर 24 परगणा ही उत्तर प्रदेशातील इतर 10 जिल्ह्यांइतकी लोकसंख्या आहे. पूर्वी ठाणे हा देशातील नंबर एक जिल्हा होता. 2011 च्या जनगणनेत, महाराष्ट्रातील ठाणे हा लोकसंख्येच्या बाबतीत देशातील नंबर एक जिल्हा मानला जात होता, त्याची लोकसंख्या 11.06 दशलक्ष होती. तथापि, ऑगस्ट 2014 मध्ये, ठाणे जिल्हा दोन जिल्ह्यांमध्ये विभागला गेला: ठाणे जिल्हा आणि नवीन पालघर जिल्हा. यामुळे ठाण्याची लोकसंख्या 8.07 दशलक्ष पर्यंत कमी झाली. परिणामी, उत्तर 24 परगणा सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा बनला. 2011 च्या जनगणनेवर आणि वाढीच्या दरांवर आधारित 2025 चे अंदाज, कारण 2021 ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती.
या जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या किती आहे?
उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याची लोकसंख्या सध्या 1 कोटी 9 लाख एवढी आहे. दाट लोकसंख्येच्या बाबतीत हा जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रति चौरस किलोमीटर 2,469 लोकसंख्येसह, हा भारतातील सर्वात दाट लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. ही घनता या जिल्ह्याला केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात दाट लोकसंख्येच्या क्षेत्रांमध्ये स्थान देते.
FAQ
