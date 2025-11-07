English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याचा रेकॉर्ड मोडला! 'हा' जिल्हा बनला भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा; नाव जाणून शॉक व्हाल

जरी उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असले तरी, देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये येथील एकही जिल्हा पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवू शकत नाही. पूर्वी, महाराष्ट्रातील मुंबई या शेजारच्या जिल्ह्याने अव्वल स्थान पटकावले होते, परंतु आता कोणता जिल्हा नंबर आबे जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 7, 2025, 09:04 AM IST
No1 District In Population : महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्या हा भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा होता. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याचा रेकॉर्ड मोडला आहे. या जिल्ह्याने महाराष्ट्राच नाही तर उत्तर प्रदेशचा देखील रेकॉर्ज मोडला आहे. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा कोणता? हा जिल्हा कोणत्या राज्यात आहे. 
भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा उत्तर 24 परगणा आहे.  उत्तर 24 परगणा जिल्हा पश्चिम बंगालमध्ये आहे. 2023 च्या अंदाजानुसार, या जिल्ह्याची लोकसंख्या अंदाजे 1 कोटी 5 लाख आहे, ज्यामुळे तो देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा बनला आहे. हा जिल्हा कोलकाता महानगर क्षेत्राचा भाग आहे.

लखनौ हा उत्तर प्रदेशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे. ज्याची लोकसंख्या सुमारे 50 लाख आहे. तथापि, हे देखील खरे आहे की उत्तर प्रदेशातील लहान जिल्ह्यांमध्ये 15-20 वर्षांपेक्षा कमी वयाची लोकसंख्या आहे. या संदर्भात, एकट्या उत्तर 24 परगणा ही उत्तर प्रदेशातील इतर 10 जिल्ह्यांइतकी लोकसंख्या आहे. पूर्वी ठाणे हा देशातील नंबर एक जिल्हा होता. 2011 च्या जनगणनेत, महाराष्ट्रातील ठाणे हा लोकसंख्येच्या बाबतीत देशातील नंबर एक जिल्हा मानला जात होता, त्याची लोकसंख्या 11.06 दशलक्ष होती. तथापि, ऑगस्ट 2014 मध्ये, ठाणे जिल्हा दोन जिल्ह्यांमध्ये विभागला गेला: ठाणे जिल्हा आणि नवीन पालघर जिल्हा. यामुळे ठाण्याची लोकसंख्या 8.07 दशलक्ष पर्यंत कमी झाली. परिणामी, उत्तर 24 परगणा सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा बनला. 2011 च्या जनगणनेवर आणि वाढीच्या दरांवर आधारित 2025 चे अंदाज, कारण 2021 ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती.

या जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या किती आहे? 

उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याची लोकसंख्या सध्या 1 कोटी 9 लाख एवढी आहे. दाट लोकसंख्येच्या बाबतीत हा जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रति चौरस किलोमीटर 2,469 लोकसंख्येसह, हा भारतातील सर्वात दाट लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. ही घनता या जिल्ह्याला केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात दाट लोकसंख्येच्या क्षेत्रांमध्ये स्थान देते.

FAQ

1 भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा कोणता?
भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा उत्तर 24 परगणा आहे. हा जिल्हा पश्चिम बंगाल राज्यात आहे आणि कोलकाता महानगर क्षेत्राचा भाग आहे

2उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याची २०२३ ची अंदाजित लोकसंख्या किती होती?
२०२३ च्या अंदाजानुसार, उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याची लोकसंख्या अंदाजे १ कोटी ५ लाख होती, ज्यामुळे तो देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा बनला.

3 उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या किती आहे?
उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याची सध्याची लोकसंख्या १ कोटी ९ लाख एवढी आहे. ही लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेवर आणि वाढीच्या दरांवर आधारित २०२५ च्या अंदाजावरून आहे, कारण २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

