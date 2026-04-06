  • गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलाचा भयानक प्रताप; मिनी कूपरने तरुणीला उडवले

गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलाचा भयानक प्रताप; मिनी कूपरने तरुणीला उडवले

गोव्यात भयानक अपघात झाला आहे. या प्रकरणी गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलाला अटक करण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 6, 2026, 11:20 PM IST
गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलाचा भयानक प्रताप; मिनी कूपरने तरुणीला उडवले

Goa accident :  गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलाचा भयानक प्रताप समोर आला आहे. या व्यावसायिकाच्या मुलाने भरधाव वेगाने मिनी कूपर कार चालवत एका तरुणीला धडक दिली. या अपघातात या तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी गोवा पोलिसांनी  गोव्यातील या प्रसिद्ध व्यावसायिकाच्या मुलाला अटक केली आहे. 

डॅरियस डायस (वय 21) असे अटक झालेल्या व्यावसायिकाच्या मुलाचे नाव आहे.  बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याने महागड्या मिनी कूपर एस कारने एका बाईकला धडक दिली, ज्यात ताज कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या 23 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला आहे. दीक्षा परवाडकर असे मृत तरुणीचे नाव आहे. गोव्याची राजधानी पणजीच्या डोना पौला या उच्चभ्रू वस्तीत रविवारी रात्री हा अपघात घडला.

अपघात नेमका कसा झाला?

दीक्षा परवाडकर आपली शिफ्ट संपवून कामावरून घरी निघाली होती. यावेळी हा अपघात झाला. या अपघातात तिचे सहकारी डी. अरुणकुमार गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी डॅरियस डायस (वय २१) हा गोव्यातील व्यावसायिक अँड्र्यू डायस यांचा मुलगा आहे. तो अपघाताच्या वेळी भरधाव वेगाने कार चालवत होता. अँड्र्यू डायस यांचे गोव्यात बेकरी, कॅफे, हॉटेल्स यांसारखे अनेक व्यवसाय आहेत. कर्नाटकात गोव्याच्या दक्षिण सीमेला लागून असलेल्या पश्चिम घाटातील परवाड या गावात राहणारी दीक्षा डोना पौला येथील ताज रिसॉर्ट अँड कन्व्हेन्शन सेंटर या व्यावसायिक हॉटेलमध्ये फ्रंट डेस्कवर कामाला होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हॉटेलच्या गेटच्या अगदी बाहेर हा अपघात झाला. अपघात इतका भीषण होता की अपघाताच्या ठिकाणापासून दीक्षा आणि तिच्यासोबत असलेला व्यक्ती 50 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर फेकले गेले, यावरून असे दिसून येते की स्पोर्ट्स कार भरधाव वेगाने चालवली जात होती.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

