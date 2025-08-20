बायको नोरा फतेहीसारखी दिसावी म्हणून शिक्षक नवऱ्याचे धक्कादायक कृत्य; गरोदर असतानाही...

Ghaziabad Crime News : बायको बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेहीसारखी दिसावी म्हणून नवरा तिच्या सोबत धक्कादायक कृत्य करत होता. या महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध महिला पोलिस ठाण्यात गंभीर तक्रार दाखल केली आहे. गाझियाबादमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे या महिलेचा पती हा एका शाळेत शिक्षक आहे.
या महिलेने तक्रारीत पतीविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. पती हा सरकारी शाळेत शारीरिक शिक्षण शिक्षक आहे. तो अनेकदा तिला टोमणे मारतो. मला बॉलीवूड अभिनेत्री नोरा फतेहीसारखी सुंदर आणि आकर्षक बायको मिळाली असती पण तुझ्यामुळे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं अस म्हणत तो त्रास देत असल्याचे महिलेने पोलिसांना सांगितले. पती केवळ टोमणे मारत नाही दररोज तीन तास कसरत करण्यास सांगतो. फिगर हिरोईनसारखा व्हावा यासाठी तो जबदरस्ती व्यायाम करायला सांगत असे. तसेच तो दोन दोन दिवस जेवायली देत नसे. अती व्यायाम आणि पोटात अन्न नसल्यामुळे अशक्तपणा जाणवत असल्याचे महिलेने पोलिसांना सांगितले.
पती अनेकदा इतर महिलांचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ पाहत असे. जेव्हा तिने याचा विरोध केला तेव्हा तिला मारहाण करण्यात आली आणि जर ती गप्प राहिली नाही तर तिला घराबाहेर काढेल अशी धमकी देण्यात आली. तिच्या तक्रारीत महिलेने तिच्या पतीसह तिच्या सासू, सासरे आणि मेहुण्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तिने म्हटले आहे की तिचे सासरचे लोक सतत हुंडा मागत होते आणि तिच्यावर अत्याचार करत होते.
लग्नानंतर काही गर्भवती राहिली. गरोदर असतानाही छळ करण्यात आला. मानसिक आणि शारिरीक त्रासामुळे गर्भपात झाला. यानंतर ही महिला माहेरी आली. माहेरी आल्यावरही नवरा तसेच सासरचे लोक फोन आणि व्हिडिओ कॉल करुन त्रास देत होते. छळ करत होते असेही महिलेने तक्रारीत म्हंटले आहे. तिच्या तक्रारीत महिलेने तिचा पती, सासू, सासरे आणि मेहुण्यांवर हुंड्यासाठी छळ, घरगुती हिंसाचार, गर्भपात करण्यास भाग पाडणे, धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंग असे गंभीर आरोप केले आहेत. पीडित महिलेने पोलिसांकडे मागणी केली आहे की या संपूर्ण प्रकरणात कठोर कारवाई करावी जेणेकरून तिला न्याय मिळेल. महिला पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे आणि सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे पीडितेच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. तसेच, वैद्यकीय अहवाल आणि रुग्णालयातील कागदपत्रे देखील पुरावे म्हणून गोळा केली जात आहेत.