Free Train: भारतातील 'या' ट्रेनने प्रवास करायला लागत नाही तिकीट; फ्री सेवेमागील कारण जाणून घ्या

Free Tain: ट्रेन, बस कशानेही प्रवास करायचा म्हणजे पैसे भरून तिकीट काढणं हे आलंच. पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतामध्ये एक अशी अनोखी ट्रेंड आहे जी 75 वर्षांहून अधिक काळ प्रवाशांकडून एकही रुपया आकारत नाही. ही रेल्वे सेवा पूर्णपणे फ्री आहे. या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाला आजवर तिकीट घ्यावं लागलेलं नाही. अगदी फ्री फ्री फ्री असा हा ट्रेनचा प्रवास आहे. ही कोणतीही तांत्रिक चूक, अनुदानातील गडबड किंवा तात्पुरती योजना नसून, हा निर्णय जाणूनबुजून घेण्यात आला आहे. ही ट्रेन नेमकी कोणती आहे आणि ती मोफत का आहे, हे जाणून घेऊया.
ही मोफत रेल्वे सेवा 1948 साली सुरू करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या टप्प्यात होता. भाखडा-नांगल धरणाच्या बांधकामासाठी ही रेल्वे विशेषतः उभारण्यात आली होती. धरणाच्या ठिकाणी कामगार, अभियंते तसेच जड यंत्रसामग्री पोहोचवण्यासाठी या रेल्वेचा वापर केला जात होता. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही ही रेल्वे सेवा परिसरासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर भाखडा ब्यास व्यवस्थापन मंडळाने (BBMB) ही सेवा बंद न करता, ती विनामूल्य सुरू ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला. यामागे कोणताही नफा कमावण्याचा हेतू नव्हता.
आज या मोफत ट्रेनचा मुख्य उद्देश भाखडा धरण परिसरातील पर्यटनाला चालना देणे हा आहे. देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना या ऐतिहासिक प्रकल्पापर्यंत सहज पोहोचता यावे, अशी व्यवस्थापनाची भूमिका आहे. ही रेल्वे सेवा BBMB चे कर्मचारी, शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी तसेच आसपासच्या गावांतील रहिवाशांसाठी दररोज अत्यंत उपयुक्त ठरते. अनेक स्थानिक नागरिकांसाठी नांगल आणि भाखडा दरम्यान ये-जा करण्याचं हे प्रमुख साधन आहे.
भारतीय रेल्वेप्रमाणे ही सेवा तिकीट विक्रीवर अवलंबून नाही. या ट्रेनचा संपूर्ण खर्च BBMB कडून केला जातो. व्यवस्थापन या रेल्वेकडे महसूल देणारी सेवा न मानता, रस्ते किंवा कालव्यांप्रमाणे सार्वजनिक सुविधेच्या दृष्टीने पाहते.
सुमारे 13 किलोमीटरचा प्रवास करणारी ही ट्रेन आजही डिझेल इंजिनवर धावते आणि यात पारंपरिक लाकडी डबे वापरले जातात.