Marathi News
  • भारत
  • Free Train: भारतातील या ट्रेनने प्रवास करायला लागत नाही तिकीट; फ्री सेवेमागील कारण जाणून घ्या

Free Train: भारतातील 'या' ट्रेनने प्रवास करायला लागत नाही तिकीट; फ्री सेवेमागील कारण जाणून घ्या

Free Train: भारतात अशी एक ट्रेन आहे जिने गेल्या 75 वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही प्रवाशाकडून एक पैसाही आकारला नाही. चला जाणून घेऊया अशा ही कोणती ट्रेन आहे ज्यामधून प्रवास करायला तिकीट विकत घेण्याची गरज लागत नाही.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 4, 2026, 01:32 PM IST
Free Tain: ट्रेन, बस कशानेही प्रवास करायचा म्हणजे पैसे भरून तिकीट काढणं हे आलंच. पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतामध्ये एक अशी अनोखी ट्रेंड आहे जी 75 वर्षांहून अधिक काळ प्रवाशांकडून एकही रुपया आकारत नाही. ही रेल्वे सेवा पूर्णपणे फ्री आहे. या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाला आजवर तिकीट घ्यावं लागलेलं नाही. अगदी फ्री फ्री फ्री असा हा ट्रेनचा प्रवास आहे. ही कोणतीही तांत्रिक चूक, अनुदानातील गडबड किंवा तात्पुरती योजना नसून, हा निर्णय जाणूनबुजून घेण्यात आला आहे. ही ट्रेन नेमकी कोणती आहे आणि ती मोफत का आहे, हे जाणून घेऊया.

मोफत रेल्वे सेवा का?

ही मोफत रेल्वे सेवा 1948 साली सुरू करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या टप्प्यात होता. भाखडा-नांगल धरणाच्या बांधकामासाठी ही रेल्वे विशेषतः उभारण्यात आली होती. धरणाच्या ठिकाणी कामगार, अभियंते तसेच जड यंत्रसामग्री पोहोचवण्यासाठी या रेल्वेचा वापर केला जात होता. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही ही रेल्वे सेवा परिसरासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर भाखडा ब्यास व्यवस्थापन मंडळाने (BBMB) ही सेवा बंद न करता, ती विनामूल्य सुरू ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला. यामागे कोणताही नफा कमावण्याचा हेतू नव्हता.

पर्यटनाला चालना

आज या मोफत ट्रेनचा मुख्य उद्देश भाखडा धरण परिसरातील पर्यटनाला चालना देणे हा आहे. देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना या ऐतिहासिक प्रकल्पापर्यंत सहज पोहोचता यावे, अशी व्यवस्थापनाची भूमिका आहे. ही रेल्वे सेवा BBMB चे कर्मचारी, शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी तसेच आसपासच्या गावांतील रहिवाशांसाठी दररोज अत्यंत उपयुक्त ठरते. अनेक स्थानिक नागरिकांसाठी नांगल आणि भाखडा दरम्यान ये-जा करण्याचं हे प्रमुख साधन आहे.

रेल्वेचा खर्च कोणाकडून? 

भारतीय रेल्वेप्रमाणे ही सेवा तिकीट विक्रीवर अवलंबून नाही. या ट्रेनचा संपूर्ण खर्च BBMB कडून केला जातो. व्यवस्थापन या रेल्वेकडे महसूल देणारी सेवा न मानता, रस्ते किंवा कालव्यांप्रमाणे सार्वजनिक सुविधेच्या दृष्टीने पाहते.

सुमारे 13 किलोमीटरचा प्रवास करणारी ही ट्रेन आजही डिझेल इंजिनवर धावते आणि यात पारंपरिक लाकडी डबे वापरले जातात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Free TrainIndian railway

